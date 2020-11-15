https://ria.ru/20201115/meladze-1584703887.html
Оскар Кучера поддержал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Оскар Кучера поддержал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил телеканалу "Звезда", что "целиком и полностью" поддерживает призыв Валерия Меладзе к отказу от участия в съемках... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:00
2020-11-15T14:00
2020-11-15T14:00
россия
шоубиз
оскар кучера
валерий меладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/06/1555140672_0:252:3072:1979_1400x0_80_0_0_068bac0c55d14d210b20cb61b5901ffc.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил телеканалу "Звезда", что "целиком и полностью" поддерживает призыв Валерия Меладзе к отказу от участия в съемках новогодних передач.Он подчеркнул, что все необходимые меры безопасности введены: люди носят маски и перчатки, а в залах — специальная рассадка. Телеведущий предложил поставить специальных людей, которые бы контролировали соблюдение правил.Кучера также отметил, что театры не могут существовать на 25%: денег не заработают ни театры, ни артисты, ни другие служащие.Ранее Валерий Меладзе опубликовал пост в Instagram, который вызвал широкий общественный резонанс. Так, артист призвал российских звезд отказаться сниматься в новогодних передачах. По его словам, из-за отмены новогодних концертов в связи с пандемией коронавируса, нет ощущения праздника. Если артистам запрещено работать из-за ограничительных мер, то им не стоит сниматься в новогодних передачах. Такой поступок, как считает Меладзе, должен привлечь внимания к индустрии, в которой несколько десятков тысяч человек не могут работать на протяжении нескольких месяцев. Позже певец пояснил, что он лишь гипотетически предположил подобную ситуацию.
https://ria.ru/20201115/meladze-1584688284.html
https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/06/1555140672_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_215dba3a57a774d8691eee190accf654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оскар кучера, валерий меладзе
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Актер и телеведущий Оскар Кучера
заявил телеканалу "Звезда
", что "целиком и полностью" поддерживает призыв Валерия Меладзе
к отказу от участия в съемках новогодних передач.
"Я бы еще хотел предложить, чтобы наше правительство на все это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%, а то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%", — предложил артист.
Он подчеркнул, что все необходимые меры безопасности введены: люди носят маски и перчатки, а в залах — специальная рассадка. Телеведущий предложил поставить специальных людей, которые бы контролировали соблюдение правил.
Кучера также отметил, что театры не могут существовать на 25%: денег не заработают ни театры, ни артисты, ни другие служащие.
"Все останутся без денег. Семьи останутся без денег", — заключил актер.
Ранее Валерий Меладзе опубликовал пост в Instagram, который вызвал широкий общественный резонанс. Так, артист призвал российских звезд отказаться сниматься в новогодних передачах. По его словам, из-за отмены новогодних концертов в связи с пандемией коронавируса, нет ощущения праздника. Если артистам запрещено работать из-за ограничительных мер, то им не стоит сниматься в новогодних передачах. Такой поступок, как считает Меладзе, должен привлечь внимания к индустрии, в которой несколько десятков тысяч человек не могут работать на протяжении нескольких месяцев. Позже певец пояснил, что он лишь гипотетически предположил подобную ситуацию.