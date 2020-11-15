https://ria.ru/20201115/meladze-1584703887.html

Оскар Кучера поддержал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Оскар Кучера поддержал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил телеканалу "Звезда", что "целиком и полностью" поддерживает призыв Валерия Меладзе к отказу от участия в съемках... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:00

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2020-11-15T14:00

россия

шоубиз

оскар кучера

валерий меладзе

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил телеканалу "Звезда", что "целиком и полностью" поддерживает призыв Валерия Меладзе к отказу от участия в съемках новогодних передач.Он подчеркнул, что все необходимые меры безопасности введены: люди носят маски и перчатки, а в залах — специальная рассадка. Телеведущий предложил поставить специальных людей, которые бы контролировали соблюдение правил.Кучера также отметил, что театры не могут существовать на 25%: денег не заработают ни театры, ни артисты, ни другие служащие.Ранее Валерий Меладзе опубликовал пост в Instagram, который вызвал широкий общественный резонанс. Так, артист призвал российских звезд отказаться сниматься в новогодних передачах. По его словам, из-за отмены новогодних концертов в связи с пандемией коронавируса, нет ощущения праздника. Если артистам запрещено работать из-за ограничительных мер, то им не стоит сниматься в новогодних передачах. Такой поступок, как считает Меладзе, должен привлечь внимания к индустрии, в которой несколько десятков тысяч человек не могут работать на протяжении нескольких месяцев. Позже певец пояснил, что он лишь гипотетически предположил подобную ситуацию.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584688284.html

https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html

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россия, оскар кучера, валерий меладзе