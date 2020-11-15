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"Коммунисты России" призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту
"Коммунисты России" призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту
Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:37
2020-11-15T14:41
коммунисты россии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних телепередач, и считает, что певец и продюсер за это должен быть оштрафован.Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина, "в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все". "Но он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает", — считает Сурайкин.Как сообщили в партии, ее лидер "призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его". "Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы", — указали в пресс-службе.
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коммунисты россии, валерий меладзе, ссср

"Коммунисты России" призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту

11:37 15.11.2020 (обновлено: 14:41 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних телепередач, и считает, что певец и продюсер за это должен быть оштрафован.
Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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"Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — сказал РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина, "в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все". "Но он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает", — считает Сурайкин.
Как сообщили в партии, ее лидер "призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его". "Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы", — указали в пресс-службе.
 
Коммунисты РоссииВалерий МеладзеСССР
 
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