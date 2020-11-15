https://ria.ru/20201115/meladze-1584692772.html

"Коммунисты России" призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту

"Коммунисты России" призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту

Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:37

2020-11-15T11:37

2020-11-15T14:41

коммунисты россии

валерий меладзе

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152532/12/1525321247_0:0:3181:1789_1400x0_80_0_0_aad4ea8099a07ccbcaefa4f670ad84a5.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних телепередач, и считает, что певец и продюсер за это должен быть оштрафован.Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина, "в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все". "Но он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает", — считает Сурайкин.Как сообщили в партии, ее лидер "призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его". "Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы", — указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, валерий меладзе, ссср