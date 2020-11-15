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Шоубиз
https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html
Солист "Иванушек" ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Солист "Иванушек" ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, комментируя телеканалу "Звезда" предложение Валерия Меладзе к звездам отказаться от съемок в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:08
2020-11-15T10:34
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
иванушки international
новый год
валерий меладзе
москва
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, комментируя телеканалу "Звезда" предложение Валерия Меладзе к звездам отказаться от съемок в новогодних передачах, отметил, что выступление артистов в новогодних программах необходимы.Он выразил уверенность, что Меладзе поиронизировал в своем заявлении. По мнению Григорьева-Апполонова, съемки в новогодних шоу для артистов приятны и нужны, чтобы "чисто вспомнили, что ты есть". Однако, Григорьев-Апполонов отметил, что в глобальном смысле Меладзе прав из-за полной катастрофы в индустрии в 1,5 миллиона человек, которые работают "в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, в том числе и гардеробщиц".Накануне Валерий Меладзе в своем Instagram призвал артистов отказаться от съемок в передачах, посвященных Новому году. Он пояснил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии, нет ощущения праздника. Если деятельность артистов запрещена ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19, то им не стоит сниматься в новогодних программа. Это, по мнению певца, должно привлечь внимание общественности к индустрии, где работают тысячи людей, оставшихся на несколько месяцев без работы. Позднее музыкант объяснил, что он лишь гипотетически предположил ситуацию, когда "огоньков" и других программ в новогоднюю ночь не было бы.На этой неделе в Москве ужесточили противоэпидемические меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. До середины января в столице не будут проводит развлекательные, культурные и просветительские мероприятия с участием зрителей. Ночные клубы, кафе, бары, рестораны и другие заведения не будут обслуживать людей с 11 часов вечера до 6 утра. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего числа мест. Новогодняя ночь в столице пройдет без массовых мероприятий.
https://ria.ru/20200530/1572224818.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иванушки international, новый год, валерий меладзе, москва

Солист "Иванушек" ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

09:08 15.11.2020 (обновлено: 10:34 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, комментируя телеканалу "Звезда" предложение Валерия Меладзе к звездам отказаться от съемок в новогодних передачах, отметил, что выступление артистов в новогодних программах необходимы.
Он выразил уверенность, что Меладзе поиронизировал в своем заявлении. По мнению Григорьева-Апполонова, съемки в новогодних шоу для артистов приятны и нужны, чтобы "чисто вспомнили, что ты есть".
"Я с Валерием в этом плане не согласен", — пояснил музыкант. Их коллектив уже снялся в одной из новогодних передач, от возможных новых предложений группа также не собирается отказываться.
Однако, Григорьев-Апполонов отметил, что в глобальном смысле Меладзе прав из-за полной катастрофы в индустрии в 1,5 миллиона человек, которые работают "в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, в том числе и гардеробщиц".
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Накануне Валерий Меладзе в своем Instagram призвал артистов отказаться от съемок в передачах, посвященных Новому году. Он пояснил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии, нет ощущения праздника. Если деятельность артистов запрещена ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19, то им не стоит сниматься в новогодних программа. Это, по мнению певца, должно привлечь внимание общественности к индустрии, где работают тысячи людей, оставшихся на несколько месяцев без работы. Позднее музыкант объяснил, что он лишь гипотетически предположил ситуацию, когда "огоньков" и других программ в новогоднюю ночь не было бы.
На этой неделе в Москве ужесточили противоэпидемические меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. До середины января в столице не будут проводит развлекательные, культурные и просветительские мероприятия с участием зрителей. Ночные клубы, кафе, бары, рестораны и другие заведения не будут обслуживать людей с 11 часов вечера до 6 утра. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего числа мест.
Новогодняя ночь в столице пройдет без массовых мероприятий.
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ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИванушки InternationalНовый годВалерий МеладзеМосква
 
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