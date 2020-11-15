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Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России
Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России
Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается, хотя спрос вырос очень резко, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:24
2020-11-15T15:24
2020-11-15T17:41
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается, хотя спрос вырос очень резко, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.По его словам, дефицит лекарств, с которым столкнулись некоторые регионы России, был вызван резким повышением спроса — в 15 раз."То есть в июне месяце мы понимали, предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", — пояснил министр.В последнее время жители разных регионов России столкнулись с нехваткой лекарств. В частности, на Алтае и в Приморье жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и антибиотиков, в других регионах сообщали о проблемах со средствами для лечения ВИЧ или препаратами для онкобольных.В Кремле такую ситуацию назвали недопустимой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы этого избежать.
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости.
Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается, хотя спрос вырос очень резко, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров
.
"Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, дефицит лекарств, с которым столкнулись некоторые регионы России, был вызван резким повышением спроса — в 15 раз.
"То есть в июне месяце мы понимали, предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", — пояснил министр.
В последнее время жители разных регионов России столкнулись с нехваткой лекарств. В частности, на Алтае и в Приморье жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и антибиотиков, в других регионах сообщали о проблемах со средствами для лечения ВИЧ или препаратами для онкобольных.
В Кремле такую ситуацию назвали недопустимой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
, правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы этого избежать.