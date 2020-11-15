https://ria.ru/20201115/lekarstva-1584713056.html

Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается, хотя спрос вырос очень резко, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:24

2020-11-15T15:24

2020-11-15T17:41

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация с наличием лекарств в российских аптеках улучшается, хотя спрос вырос очень резко, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.По его словам, дефицит лекарств, с которым столкнулись некоторые регионы России, был вызван резким повышением спроса — в 15 раз."То есть в июне месяце мы понимали, предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза, но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", — пояснил министр.В последнее время жители разных регионов России столкнулись с нехваткой лекарств. В частности, на Алтае и в Приморье жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и антибиотиков, в других регионах сообщали о проблемах со средствами для лечения ВИЧ или препаратами для онкобольных.В Кремле такую ситуацию назвали недопустимой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы этого избежать.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584689515.html

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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)