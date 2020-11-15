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В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:07
2020-11-15T11:07
2020-11-15T11:12
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.Вопрос обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября.Согласно сообщению, упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки."По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Позже председатель правительства дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве", - отмечается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.
Вопрос обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября.
"В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства ... Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.
"По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Позже председатель правительства дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф