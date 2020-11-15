https://ria.ru/20201115/korrespondent-1584722218.html

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:03

2020-11-15T17:03

2020-11-15T18:21

протесты в белоруссии

риа новости

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией.Она уточнила, что ее доставили в РУВД Центрального района белорусской столицы, где находятся еще двое репортеров российских агентств.Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в Минске занимается сложившейся ситуацией.Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Там во дворе дома на улице Червякова находится импровизированный мемориал Роману Бондаренко.Мужчина умер в четверг в больнице, куда его привезли из милиции. Оппозиция заявила, что гибель Бондаренко — следствие политики властей. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где его последний раз видели живым.Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

https://ria.ru/20201115/protest-1584702669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости, минск, белоруссия, в мире