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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201115/korrespondent-1584722218.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:03
2020-11-15T18:21
протесты в белоруссии
риа новости
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией.Она уточнила, что ее доставили в РУВД Центрального района белорусской столицы, где находятся еще двое репортеров российских агентств.Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в Минске занимается сложившейся ситуацией.Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Там во дворе дома на улице Червякова находится импровизированный мемориал Роману Бондаренко.Мужчина умер в четверг в больнице, куда его привезли из милиции. Оппозиция заявила, что гибель Бондаренко — следствие политики властей. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где его последний раз видели живым.Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
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риа новости, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

17:03 15.11.2020 (обновлено: 18:21 15.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией.
Она уточнила, что ее доставили в РУВД Центрального района белорусской столицы, где находятся еще двое репортеров российских агентств.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в Минске занимается сложившейся ситуацией.
Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Там во дворе дома на улице Червякова находится импровизированный мемориал Роману Бондаренко.
Мужчина умер в четверг в больнице, куда его привезли из милиции. Оппозиция заявила, что гибель Бондаренко — следствие политики властей. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где его последний раз видели живым.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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