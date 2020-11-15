В Минске задержали корреспондента РИА Новости
17:03 15.11.2020 (обновлено: 18:21 15.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протесты в Минске, прислала в редакцию сообщение о своем задержании милицией.
Она уточнила, что ее доставили в РУВД Центрального района белорусской столицы, где находятся еще двое репортеров российских агентств.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в Минске занимается сложившейся ситуацией.
Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Там во дворе дома на улице Червякова находится импровизированный мемориал Роману Бондаренко.
Мужчина умер в четверг в больнице, куда его привезли из милиции. Оппозиция заявила, что гибель Бондаренко — следствие политики властей. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где его последний раз видели живым.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.