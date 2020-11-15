https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584745967.html

В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса

В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 594 тысячи, скончались 8212 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T21:55

2020-11-15T21:55

2020-11-15T21:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 594 тысячи, скончались 8212 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Накануне организация отчиталась о 657 312 новых случаях COVID-19, это был рекордный суточный прирост заболеваемости в мире.Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (почти 252,7 тысячи) и в Европе (около 246,6 тысячи). Всего в мире выявлено более 53,76 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире