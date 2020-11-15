https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584745967.html
В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 594 тысячи, скончались 8212 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:55
2020-11-15T21:55
2020-11-15T21:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:59:2842:1658_1400x0_80_0_0_c438c3e1337da21816aedc00f55c11c7.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 594 тысячи, скончались 8212 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Накануне организация отчиталась о 657 312 новых случаях COVID-19, это был рекордный суточный прирост заболеваемости в мире.Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (почти 252,7 тысячи) и в Европе (около 246,6 тысячи). Всего в мире выявлено более 53,76 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:0:2616:1962_1400x0_80_0_0_b7e1bf03c0f20cf35d5dbe9e3c3e9b0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире