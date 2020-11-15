https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584716152.html
В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19
Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:00
2020-11-15T16:00
2020-11-15T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1400x0_80_0_0_84d6f061340e2909688b461907ff2b49.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Накануне был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений.Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 245 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584576167.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_58:0:2775:2038_1400x0_80_0_0_8bd7b6fe5a8b40cdcaf1f5fb0e2bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США
за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Накануне был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений.
Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 245 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.