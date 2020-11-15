https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584716152.html

В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19

Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:00

2020-11-15T16:00

2020-11-15T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Накануне был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений.Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 245 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584576167.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире