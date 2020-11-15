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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584716152.html
В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19
Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:00
2020-11-15T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Накануне был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений.Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 245 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 166 тысяч новых случаев COVID-19

16:00 15.11.2020
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще более 1,2 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 166 555 новых случаев заражения. Накануне был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений.
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 00:56Распространение нового коронавируса
Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
Скончались за последние сутки еще 1 266 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 245 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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