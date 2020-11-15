https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584713487.html

Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1315, это новый рекорд, сообщила в воскресенье РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:30

2020-11-15T15:30

2020-11-15T15:30

распространение нового коронавируса

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1315, это новый рекорд, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.По данным на субботу, в стране 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1039 умерших пациентов. Накануне был зафиксирован очередной максимум суточного прироста выявленных случаев COVID-19 - 1248."Зарегистрированы 114 185 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 882 743 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов (на семь больше, чем днем ранее - ред.) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении минздрава в его Telegram-канале.По данным пресс-службы, "в Беларуси на 15 ноября выздоровели и выписаны 95 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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