https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584690322.html

В Москве выявили 6271 новый случай коронавируса

В Москве выявили 6271 новый случай коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6271, Санкт-Петербурге - 1944, Подмосковье - 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:07

2020-11-15T11:07

2020-11-15T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6271, Санкт-Петербурге - 1944, Подмосковье - 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО - 22, Ненецком АО - 8, Чукотском АО - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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