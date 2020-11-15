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В Москве выявили 6271 новый случай коронавируса
В Москве выявили 6271 новый случай коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6271, Санкт-Петербурге - 1944, Подмосковье - 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:07
2020-11-15T11:07
2020-11-15T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6271, Санкт-Петербурге - 1944, Подмосковье - 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО - 22, Ненецком АО - 8, Чукотском АО - 2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество