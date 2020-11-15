https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html
Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирусная инфекция. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T04:03
2020-11-15T04:03
2020-11-15T14:00
марина шестакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирусная инфекция.Специалист отметила, что коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета. Другой скрытой угрозой коронавируса эндокринолог называет ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19."Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — высказалась она.Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.За последние сутки в России впервые выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 1 903 253.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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марина шестакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова
перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирусная инфекция.
Специалист отметила, что коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, поэтому у переболевших COVID-19
повышается риск развития диабета.
"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции", — заявила Шестакова в беседе с kp.ru.
Другой скрытой угрозой коронавируса эндокринолог называет ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.
"Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа", — предупредила врач.
Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19.
"Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — высказалась она.
Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.
"Как правило, после того как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет", — подчеркнула Шестакова.
За последние сутки в России впервые выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 1 903 253.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.