https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html

Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса

Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирусная инфекция. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T04:03

2020-11-15T04:03

2020-11-15T14:00

марина шестакова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила, какие скрытые угрозы может нести коронавирусная инфекция.Специалист отметила, что коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета. Другой скрытой угрозой коронавируса эндокринолог называет ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19."Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — высказалась она.Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.За последние сутки в России впервые выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 1 903 253.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html

https://ria.ru/20201114/molchanie-1584576523.html

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марина шестакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество