Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201115/kirill-1584734473.html
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:06
2020-11-15T19:06
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
переделкино
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573318821_0:46:3204:1848_1400x0_80_0_0_3f8915d30a102a2dd925b11e8484b618.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в автомобильных авариях, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.Также он помолился о здравии и "от ран исцелении всех в дорожно-транспортных происшествиях ураненных и пострадавших".В проповеди после богослужения патриарх отметил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей, "быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, которые погибают в этих обстоятельствах и о которых, несомненно, нужно молиться".
https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html
https://ria.ru/20200819/1576002949.html
переделкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573318821_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_689659985f5f23df6bdf0311b7feb0f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП

19:06 15.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в автомобильных авариях, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 18:30Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества

"Святейший владыка совершил литию по погибшим в автомобильных авариях", - сказано в сообщении.

Также он помолился о здравии и "от ран исцелении всех в дорожно-транспортных происшествиях ураненных и пострадавших".
В проповеди после богослужения патриарх отметил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей, "быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, которые погибают в этих обстоятельствах и о которых, несомненно, нужно молиться".

"Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, родных и близких, которые именно так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное свое царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах", - заключил патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 18:49Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПеределкиноПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния