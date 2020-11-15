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Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:06
2020-11-15T19:06
2020-11-15T19:06
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
переделкино
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в автомобильных авариях, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.Также он помолился о здравии и "от ран исцелении всех в дорожно-транспортных происшествиях ураненных и пострадавших".В проповеди после богослужения патриарх отметил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей, "быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, которые погибают в этих обстоятельствах и о которых, несомненно, нужно молиться".
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новости - религия и мировоззрение, переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в автомобильных авариях, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви
.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.
"Святейший владыка совершил литию по погибшим в автомобильных авариях", - сказано в сообщении.
Также он помолился о здравии и "от ран исцелении всех в дорожно-транспортных происшествиях ураненных и пострадавших".
В проповеди после богослужения патриарх отметил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей, "быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, которые погибают в этих обстоятельствах и о которых, несомненно, нужно молиться".
"Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, родных и близких, которые именно так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное свое царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах", - заключил патриарх.