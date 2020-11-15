https://ria.ru/20201115/kirill-1584734473.html

Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП

Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ДТП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:06

2020-11-15T19:06

2020-11-15T19:06

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

переделкино

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино совершил литию по погибшим в автомобильных авариях, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.Также он помолился о здравии и "от ран исцелении всех в дорожно-транспортных происшествиях ураненных и пострадавших".В проповеди после богослужения патриарх отметил, что среди погибших в ДТП есть и священнослужители, монашествующие, большое количество верующих людей, "быть может, и неверующих, но крещеных, члены нашей Церкви и те, кто вне нашей Церкви, которые погибают в этих обстоятельствах и о которых, несомненно, нужно молиться".

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

https://ria.ru/20200819/1576002949.html

переделкино

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новости - религия и мировоззрение, переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь