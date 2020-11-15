В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии пломбирует избирательную урну на избирательном участке в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они были отражены, заявил на брифинге замглавы ЦИК Владимир Шарбан.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
"Электронная система ЦИК сегодня неоднократно подвергалась кибератакам, нам удалось их отразить и они не повлияли на избирательный процесс", - сказал Шарбан.
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).