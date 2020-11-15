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В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК
В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК
Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:21
2020-11-15T19:21
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они были отражены, заявил на брифинге замглавы ЦИК Владимир Шарбан.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК

19:21 15.11.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии пломбирует избирательную урну на избирательном участке в Кишиневе
Член избирательной комиссии пломбирует избирательную урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они были отражены, заявил на брифинге замглавы ЦИК Владимир Шарбан.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

"Электронная система ЦИК сегодня неоднократно подвергалась кибератакам, нам удалось их отразить и они не повлияли на избирательный процесс", - сказал Шарбан.

Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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