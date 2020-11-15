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В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК

В Молдавии рассказали о кибератаках на электронную систему ЦИК

Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:21

2020-11-15T19:21

2020-11-15T19:21

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии в день проведения II тура выборов президента подверглась многочисленным кибератакам, все они были отражены, заявил на брифинге замглавы ЦИК Владимир Шарбан.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире