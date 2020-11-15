https://ria.ru/20201115/kibatlon-1584705153.html

Российские кибатлеты стали призерами чемпионата мира Cybathlon 2020

Российские кибатлеты стали призерами чемпионата мира Cybathlon 2020

Российская сборная кибатлетов вошла в пятерку лучших в мире по итогам второго чемпионата мира Cybathlon 2020, который проходил 13–14 ноября в Москве. В... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:07

2020-11-15T14:07

2020-11-15T14:07

технологии

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская сборная кибатлетов вошла в пятерку лучших в мире по итогам второго чемпионата мира Cybathlon 2020, который проходил 13–14 ноября в Москве. В состязаниях принимали участие 54 команды из 21 страны мира, в том числе пять команд из России, сообщили организаторы чемпионата.В отличие от Паралимпийских Игр, в чемпионате по кибатлетике соревнуются не только люди с ограничениями по здоровью, но и самые передовые технологии средств реабилитации: бионические протезы рук и ног, роботизированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Трассы выстраиваются таким образом, чтобы оценить возможность применения интерфейсов и устройств для решения бытовых задач.Российские кибатлеты соревновались в пяти дисциплинах: для участников с силовыми протезами ног (LEG), с бионическими протезами рук (ARM), в экзоскелетах (EXO), соревнование участников, использующих интерфейс "мозг-компьютер" (BCI), и участников на электрифицированных колясках (WHL).Команда Caterwil (WHL) с пилотом Юрием Лариным заняла 2 место, Neurobotics (BCI) с пилотом Русланом Нуруллиным – 3 место; Super Motorica (ARM) с пилотами Сергеем Бачу и Элиной Жуковой – 4 место; Ortokosmos (LEG) c пилотом Ринатом Хусаиновым – 5 место и ExoAtlet (EXO) с пилотом Юрием Сидоровым – 5 место."Кибатлетика – это новое движение, позволяющее расширить человеческие возможности. Я уверена, что в ближайшие годы оно будет активно развиваться благодаря российским стартапам, талантливым российским инженерам, ученым и, конечно, вниманию зрителей", – заявила депутат Госдумы Светлана Журова.В этом году из-за пандемии соревнования впервые проходили в территориально-распределенном формате. Каждая команда выступала на домашней арене под контролем жюри в Цюрихе, в Швейцарии. Российская часть первенства прошла на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд департамента спорта города. Москвы."Я поздравляю кибатлетов, команды и зрителей чемпионата. В этом году наша сборная показала высокие результаты. Соревнования кибатлетов становятся не просто новым захватывающим видом спорта, но и стимулируют развитие инклюзивных, важных для общества технологий. А также – вдохновляют людей с ограниченными возможностями на самореализацию и меняют отношение к ним. В ближайшее время мы планируем зарегистрировать новый вид спорта "кибатлетика" и создать всероссийскую федерацию", – рассказал Андрей Давидюк, председатель правления Союза "Кибатлетика".Cybathlon проводится раз в четыре года, начиная с 2016 года, Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich). В соревнованиях принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья, использующие высокотехнологичные средства реабилитации для решения повседневных задач. Оцениваются и сами технические средства реабилитации, и ассистивные устройства.В России идеи Cybathlon развивает НКО Союз "Кибатлетика". Она объединяет российских разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации (ТСР) и демонстрирует, как развитие и применение современных ТСР и ассистивных технологий возвращают людям утраченные функции, меняют их отношение к самим себе и отношение общества к людям с ограничениями по здоровью как к равным.За 3 года развития движения кибатлетов в России Союзом "Кибатлетика" организовано 10 мероприятий по всей России.В 2019 году движение кибатлетов было положительно оценено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время его встречи с представителями общественности Калининградской области и были даны поручения о поддержке участия сборной России в Чемпионате мира Cybathlon 2020.

https://ria.ru/20201114/kibatlon-1584594777.html

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технологии, общество