https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584735123.html

Хрусталев рассказал о своей госпитализации

Хрусталев рассказал о своей госпитализации

Телеведущий Дмитрий Хрусталев в Instagram рассказал, почему его госпитализировали накануне. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:15

2020-11-15T19:15

2020-11-15T20:55

шоубиз

дмитрий хрусталев

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев в Instagram рассказал, почему его госпитализировали накануне.Он отметил, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, и он потерял сознание."Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!" — написал артист.Хрусталев добавил, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Теперь он намерен пройти обследование и посвятить своему здоровью ближайшие несколько недель.Шоумен отметил, что многие артисты в погоне "за молодостью и совершенством" чрезмерно нагружают организм спортом, диетами и ненормированным графиком. Он признался, что в его случае это увлечение вышло из-под контроля, а самосовершенствование превратилось в самоистязание.При этом он отметил, что уже чувствует себя гораздо лучше, и его выписали из больницы. Хрусталев поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал.Сообщения СМИНакануне стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке. СМИ писали, что у артиста диагностирвоали коронавирусную инфекцию, однако затем эту информацию опровергли.Ранее менеджер шоумена Анна Тригуб также сообщила, что с ним все хорошо."Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!" — сказала она РИА Новости.В комментарии "Пятому каналу" женщина отметила, что Хрусталева вывели из комы.

https://ria.ru/20201114/urgant-1584649217.html

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дмитрий хрусталев, россия