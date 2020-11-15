https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584691141.html

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего. РИА Новости, 15.11.2020

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шоубиз

дмитрий хрусталев

коронавирус covid-19

россия

иван ургант

сестрорецк

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего."Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!" — сказала Тригуб.В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что его вывели из комы. Коронавирус у Хрусталева не обнаружили, а состояние телеведущего стабильное.Накануне стало известно, что Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.О госпитализации Хрусталева сообщил также телеведущий и шоумен Иван Ургант, однако причину он не назвал.

https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html

россия

сестрорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, коронавирус covid-19, россия, иван ургант, сестрорецк