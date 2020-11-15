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https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584691141.html
Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:17
2020-11-15T16:53
шоубиз
дмитрий хрусталев
коронавирус covid-19
россия
иван ургант
сестрорецк
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего."Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!" — сказала Тригуб.В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что его вывели из комы. Коронавирус у Хрусталева не обнаружили, а состояние телеведущего стабильное.Накануне стало известно, что Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.О госпитализации Хрусталева сообщил также телеведущий и шоумен Иван Ургант, однако причину он не назвал.
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россия
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дмитрий хрусталев, коронавирус covid-19, россия, иван ургант, сестрорецк

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

11:17 15.11.2020 (обновлено: 16:53 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего.
"Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!" — сказала Тригуб.
В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что его вывели из комы. Коронавирус у Хрусталева не обнаружили, а состояние телеведущего стабильное.
Накануне стало известно, что Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.
О госпитализации Хрусталева сообщил также телеведущий и шоумен Иван Ургант, однако причину он не назвал.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 19:42Шоубиз
СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева
 
ШоубизДмитрий ХрусталевКоронавирус COVID-19РоссияИван УргантСестрорецк
 
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