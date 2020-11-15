https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584691141.html
Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:17
2020-11-15T11:17
2020-11-15T16:53
шоубиз
дмитрий хрусталев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб рассказала РИА Новости о самочувствии телеведущего."Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!" — сказала Тригуб.В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что его вывели из комы. Коронавирус у Хрусталева не обнаружили, а состояние телеведущего стабильное.Накануне стало известно, что Хрусталев попал в больницу № 40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.О госпитализации Хрусталева сообщил также телеведущий и шоумен Иван Ургант, однако причину он не назвал.
https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html
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дмитрий хрусталев, коронавирус covid-19, россия, иван ургант, сестрорецк