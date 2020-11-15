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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584730800.html
Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе
Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе
Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:33
2020-11-15T18:33
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе, никаких провокаций не допускается.Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
лачинский коридор
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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе

18:33 15.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкДом в городе Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе
Дом в городе Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе, никаких провокаций не допускается.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района.
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"Вооруженные силы Армении и незаконно размещенное в Кельбаджаре население покидают район, никаких провокаций не допускается... Мы не вмешиваемся в процесс освобождения района", - заявил Махмудов на брифинге в воскресенье.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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