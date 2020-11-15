Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкДом в городе Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе, никаких провокаций не допускается.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района.
"Вооруженные силы Армении и незаконно размещенное в Кельбаджаре население покидают район, никаких провокаций не допускается... Мы не вмешиваемся в процесс освобождения района", - заявил Махмудов на брифинге в воскресенье.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.