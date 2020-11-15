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Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе

Баку рассказал о ситуации в Кельбаджарском районе в Карабахе

Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:33

2020-11-15T18:33

2020-11-15T18:33

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 15 ноя - РИА Новости. Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов заявил, что ВС Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе, никаких провокаций не допускается.Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

лачинский коридор

азербайджан

армения

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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире