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https://ria.ru/20201115/japan-1584485400.html
Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:43
2020-11-15T06:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
музеи
тоехиса кодзуки
япония
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря, рассказали организаторы."J-Fest — ежегодный крупнейший в России фестиваль японской культуры. В этом году он проводится уже в 11-й раз. Я очень рад, что фестиваль завоевал такую любовь у москвичей. Действительно, в этом году ситуация совершенно иная, нежели в прошлом. Стало невозможно проводить мероприятия на открытом воздухе. Мы решили впервые провести фестиваль в онлайн-формате, мероприятия будут доступны жителям всех уголков России", — рассказал на пресс-конференции в чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, отметив, что подготовлена бесплатная разнообразная программа.Слоган J-Fest в этом году — "Япония на расстоянии клика". Желающих ожидают документальные фильмы, лекции, мастер-классы по японской кухне, уроки по каллиграфии, трансляция специального шоу народного театра Татибан, демонстрация занятия чайной церемонии, рассказ об окрашивании кимоно в технике юдзен, обучающие видео по японскому языку, обучение игре маджонг и многое другое.Также запланированы несколько специальных кинопоказов, среди которых военная мелодрама "В плену у сакуры", премьера документального фильма "Хоккайдо. Путь к северным морям".
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кино и сериалы, новости культуры, музеи, тоехиса кодзуки, япония

Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн

06:43 15.11.2020 (обновлено: 06:47 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУчастник фестиваля японской культуры J-FEST Summer 2019 на площади Искусств перед Музеем "Гараж" в ЦПКиО имени М. Горького.
Участник фестиваля японской культуры J-FEST Summer 2019 на площади Искусств перед Музеем Гараж в ЦПКиО имени М. Горького. - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря, рассказали организаторы.
"J-Fest — ежегодный крупнейший в России фестиваль японской культуры. В этом году он проводится уже в 11-й раз. Я очень рад, что фестиваль завоевал такую любовь у москвичей. Действительно, в этом году ситуация совершенно иная, нежели в прошлом. Стало невозможно проводить мероприятия на открытом воздухе. Мы решили впервые провести фестиваль в онлайн-формате, мероприятия будут доступны жителям всех уголков России", — рассказал на пресс-конференции в чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, отметив, что подготовлена бесплатная разнообразная программа.
Слоган J-Fest в этом году — "Япония на расстоянии клика". Желающих ожидают документальные фильмы, лекции, мастер-классы по японской кухне, уроки по каллиграфии, трансляция специального шоу народного театра Татибан, демонстрация занятия чайной церемонии, рассказ об окрашивании кимоно в технике юдзен, обучающие видео по японскому языку, обучение игре маджонг и многое другое.
Также запланированы несколько специальных кинопоказов, среди которых военная мелодрама "В плену у сакуры", премьера документального фильма "Хоккайдо. Путь к северным морям".
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