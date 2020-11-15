https://ria.ru/20201115/japan-1584485400.html

Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн

Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн

Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T06:43

2020-11-15T06:43

2020-11-15T06:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

музеи

тоехиса кодзуки

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря, рассказали организаторы."J-Fest — ежегодный крупнейший в России фестиваль японской культуры. В этом году он проводится уже в 11-й раз. Я очень рад, что фестиваль завоевал такую любовь у москвичей. Действительно, в этом году ситуация совершенно иная, нежели в прошлом. Стало невозможно проводить мероприятия на открытом воздухе. Мы решили впервые провести фестиваль в онлайн-формате, мероприятия будут доступны жителям всех уголков России", — рассказал на пресс-конференции в чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, отметив, что подготовлена бесплатная разнообразная программа.Слоган J-Fest в этом году — "Япония на расстоянии клика". Желающих ожидают документальные фильмы, лекции, мастер-классы по японской кухне, уроки по каллиграфии, трансляция специального шоу народного театра Татибан, демонстрация занятия чайной церемонии, рассказ об окрашивании кимоно в технике юдзен, обучающие видео по японскому языку, обучение игре маджонг и многое другое.Также запланированы несколько специальных кинопоказов, среди которых военная мелодрама "В плену у сакуры", премьера документального фильма "Хоккайдо. Путь к северным морям".

https://ria.ru/20200929/koreya-1577942264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, музеи, тоехиса кодзуки, япония