Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html
Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах
Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах
В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T00:37
2020-11-15T00:37
туристы
греция
туризм
афинский акрополь
туризм
новости - туризм
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538446_0:300:3107:2047_1400x0_80_0_0_19e253a4f3ba9308dcbd9fb036b8e834.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям подняться без посторонней помощи, сообщает "Европульс".Там уже установлен специальный лифт, который поднимает гостей с ограниченными возможностями на самый верх холма. Вскоре все туристы смогут подняться по склонам и насладиться дорогой и видами Афин.Кроме того, там появится специальное покрытие для навигации людей с нарушениями зрения.
https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html
греция
афинский акрополь
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538446_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_18314773269c446abca7c2d457bcb399.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, греция, афинский акрополь, туризм, новости - туризм, афины

Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах

00:37 15.11.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям подняться без посторонней помощи, сообщает "Европульс".
Там уже установлен специальный лифт, который поднимает гостей с ограниченными возможностями на самый верх холма.
Вскоре все туристы смогут подняться по склонам и насладиться дорогой и видами Афин.
Кроме того, там появится специальное покрытие для навигации людей с нарушениями зрения.
Нарзанная галерея в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00Туризм
От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России
 
ТуризмтуристыГрецияАфинский АкропольТуризмНовости - ТуризмАфины
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния