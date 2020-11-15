https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html

Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах

Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах

В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T00:37

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям подняться без посторонней помощи, сообщает "Европульс".Там уже установлен специальный лифт, который поднимает гостей с ограниченными возможностями на самый верх холма. Вскоре все туристы смогут подняться по склонам и насладиться дорогой и видами Афин.Кроме того, там появится специальное покрытие для навигации людей с нарушениями зрения.

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

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афинский акрополь

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туристы, греция, афинский акрополь, туризм, новости - туризм, афины