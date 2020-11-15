https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html
Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах
Греческий Акрополь станет доступен для туристов в инвалидных креслах
В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T00:37
2020-11-15T00:37
2020-11-15T00:37
туристы
греция
туризм
афинский акрополь
туризм
новости - туризм
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538446_0:300:3107:2047_1400x0_80_0_0_19e253a4f3ba9308dcbd9fb036b8e834.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В конце 2020 года на склонах афинского Акрополя появятся рампы и автоматические траволаторы, позволяющие посетителям в инвалидных креслах и пожилым людям подняться без посторонней помощи, сообщает "Европульс".Там уже установлен специальный лифт, который поднимает гостей с ограниченными возможностями на самый верх холма. Вскоре все туристы смогут подняться по склонам и насладиться дорогой и видами Афин.Кроме того, там появится специальное покрытие для навигации людей с нарушениями зрения.
https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html
греция
афинский акрополь
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538446_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_18314773269c446abca7c2d457bcb399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, греция, афинский акрополь, туризм, новости - туризм, афины