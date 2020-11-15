https://ria.ru/20201115/goroskop-1584510550.html

Астролог назвала худшие черты каждого знака зодиака

Астролог назвала худшие черты каждого знака зодиака

Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала худшие черты каждого знака зодиака. Она также отметила, что на них не стоит зацикливаться. Однако РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T04:30

2020-11-15T04:30

2020-11-15T05:52

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала худшие черты каждого знака зодиака. Она также отметила, что на них не стоит зацикливаться. Однако знать о своих отрицательных сторонах все-таки необходимо, чтобы потом можно было решить для себя: меняться или нет, сообщает YourTango.Из-за чрезмерной напористости и жажды власти Овны иногда становятся чересчур высокомерными и нетерпеливыми. Представители этого знака также любят спорить и терпеть не могут подчиняться.С одной стороны, Тельцы – невероятно трудолюбивые и надежные, а с другой – ужасно ленивые, упрямые и неряшливые. Представители этого знака обожают деньги и всякие удовольствия, но при этому часто ничего не хотят для этого делать. Вредность и эгоизм – тоже отрицательные качества Тельцов. Например, на дороге, если из-за их медленной езды образуется пробка, они не ускорятся, а наоборот, продолжат движение с такой же скоростью, а про себя еще посмеются над теми, кто не может их объехать. Хотя некоторые говорят, что двойственная природа Близнецов симпатична и очаровательна, другие находят ее двуличной. А еще Близнецы часто бывают неорганизованными и нервными, и быстро теряют ко всему интерес. Раки настолько сверхчувствительны, что окружающим их людям кажется, будто они идут по минному полю. Ведь никогда нельзя угадать, что расстроит представителей этого знака зодиака. По словам Кристины Шенвальд, Львы – тщеславные, эгоцентричные люди, которые любят внимание к своей персоне. Они живут ради похвалы, а во время разговора задают вопросы только для того, чтобы вернуть собеседника к излюбленной теме – о себе. Девы известны в сфере астрологии, как сверхкритичные перфекционисты. Самое удивительное отрицательное качество, которое есть у них, – это способность без конца вспоминать что-то неприятное из прошлого.Эксперт утверждает, что Весы – фальшивые и поверхностные люди, а одобрение окружающих для них необходимо как воздух. Требовательность, сдержанность и мстительность – вот три основные отрицательные качества Скорпионов. Представители этого знака сопротивляются переменам в жизни, а также цепляются за любой проступок (реальный или воображаемый), который, по мнению Скорпионов, обидел их. Умение прощать – тоже не про них. Слово "всезнайка", по всей видимости, придумали, чтобы описать Стрельцов, уверена Шенвальд. Представители этого знака прямолинейные и самоуверенные люди, из-за чего как никто умеют ранить других обидными словами. Козероги только и делают, что паникуют и переживают, даже если им не о чем беспокоиться. Они также могут быть жуткими трудоголиками, а еще прекрасно умеют использовать людей, чтобы добиться своих целей. Главная проблема Водолеев состоит в том, что они уверены: если будут холодными, отстраненными и странными с окружающими – им будет хорошо. Однако добиваются обратного эффекта – начинают чувствовать себя отчужденными.Рыбы постоянно витают где-то в облаках. Поэтому часто сбиты с толку из-за того, что теряются между реальностью и своим воображением.

https://ria.ru/20200822/goroskop-1576108216.html

https://ria.ru/20201004/horoscope-1578129201.html

https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

https://ria.ru/20201108/horoscope-1583442048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры