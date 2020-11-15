WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя пожарной службы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.
По информации издания, в 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.
"По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами", - пишет газета.
Впрочем, не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США "проявились две непримиримые версии Америки", и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, "с обеих сторон были окровавленные люди", по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.