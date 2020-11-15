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WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа

WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа

Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T09:17

2020-11-15T09:17

2020-11-15T09:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя пожарной службы.Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.По информации издания, в 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.Впрочем, не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США "проявились две непримиримые версии Америки", и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, "с обеих сторон были окровавленные люди", по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире