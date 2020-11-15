Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/draka-1584682274.html
WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа
WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа
Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:17
2020-11-15T09:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583613164_0:0:1054:594_1400x0_80_0_0_560d46b88ab87d06f0199f24f254dc2f.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя пожарной службы.Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.По информации издания, в 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.Впрочем, не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США "проявились две непримиримые версии Америки", и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, "с обеих сторон были окровавленные люди", по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583613164_103:0:1054:713_1400x0_80_0_0_547cd8cfb975291f6bccbcb175d5260f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

WP: в США мужчину ранили ножом в драке противников и сторонников Трампа

09:17 15.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя пожарной службы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.
По информации издания, в 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.
"По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами", - пишет газета.
Впрочем, не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США "проявились две непримиримые версии Америки", и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, "с обеих сторон были окровавленные люди", по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния