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В Приангарье дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей
В Приангарье дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей
Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги, проводится проверка, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:10
2020-11-15T17:10
гумвд
иркутская область
киренск
происшествия
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ИРКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.По словам представителя пресс-службы, 13 ноября в ходе мониторинга социальных сетей были обнаружены фотографии, на которых запечатлено, как во время гололеда дорогу в Киренске отсыпают песком, в котором содержатся фрагменты человеческого черепа и костей.Он также отметил, что полиция даст оценку деятельности организации-подрядчика в рамках административного законодательства.
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иркутская область
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гумвд, иркутская область, киренск, происшествия

В Приангарье дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей

17:10 15.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.
По словам представителя пресс-службы, 13 ноября в ходе мониторинга социальных сетей были обнаружены фотографии, на которых запечатлено, как во время гололеда дорогу в Киренске отсыпают песком, в котором содержатся фрагменты человеческого черепа и костей.
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"Полиция выехала на место. Факт подтвердился. Сейчас в рамках законодательства в городе Киренске проводится проверка. Предварительно установлено, что администрация города наняла организацию для отсыпки дороги и материал для этого был взят вблизи кладбища", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что полиция даст оценку деятельности организации-подрядчика в рамках административного законодательства.
 
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