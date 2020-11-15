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В Приангарье дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей
В Приангарье дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей
Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги, проводится проверка, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:10
2020-11-15T17:10
2020-11-15T17:10
гумвд
иркутская область
киренск
происшествия
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ИРКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Фрагменты человеческого черепа и костей были обнаружены в песке, которым в городе Киренске Иркутской области отсыпали дороги, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.По словам представителя пресс-службы, 13 ноября в ходе мониторинга социальных сетей были обнаружены фотографии, на которых запечатлено, как во время гололеда дорогу в Киренске отсыпают песком, в котором содержатся фрагменты человеческого черепа и костей.Он также отметил, что полиция даст оценку деятельности организации-подрядчика в рамках административного законодательства.
https://ria.ru/20201102/koloniya-1582625347.html
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гумвд, иркутская область, киренск, происшествия