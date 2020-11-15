https://ria.ru/20201115/donbass-1584705881.html

Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой

Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:11

2020-11-15T14:11

2020-11-15T16:03

руслан бальбек

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой.Так он прокомментировал заявление, в котором Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.По его мнению, слова Зеленского — очередная сладкая ложь.Зеленский не раз выражал уверенность в том, что Украине удастся вернуть Донбасс под свой контроль. Однако Киев по-прежнему затягивает выполнение Минских соглашений, а некоторые украинские политики заявляют, что эти договоренности нужно пересмотреть. В Москве же не раз подчеркивали, что альтернативы Минским соглашениям нет.

https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html

https://ria.ru/20201107/donbass-1583497950.html

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руслан бальбек, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире