Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой
14:11 15.11.2020 (обновлено: 16:03 15.11.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой.
Так он прокомментировал заявление, в котором Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.
"Учитывая, что Зеленский даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить Минские соглашения, под которыми в свое время подписалась украинская власть, можно смело утверждать, что обращение украинского президента сейчас — как немецкая пропаганда в 1941-м. Тогда нашим делали предложение типа "русские сдавайтесь, вас ждет горячая еда, теплая постель и наше радушие", а потом пленные оказывались либо в концлагере, либо в крематории", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его мнению, слова Зеленского — очередная сладкая ложь.
12 ноября, 14:55В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса
"Мы все помним, как в 2014 году один высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что надо обещать жителям Донбасса все что угодно, а резать и вешать будем потом", — добавил Бальбек.
Зеленский не раз выражал уверенность в том, что Украине удастся вернуть Донбасс под свой контроль. Однако Киев по-прежнему затягивает выполнение Минских соглашений, а некоторые украинские политики заявляют, что эти договоренности нужно пересмотреть. В Москве же не раз подчеркивали, что альтернативы Минским соглашениям нет.