Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/donbass-1584705881.html
Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой
Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой
Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:11
2020-11-15T16:03
руслан бальбек
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой.Так он прокомментировал заявление, в котором Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.По его мнению, слова Зеленского — очередная сладкая ложь.Зеленский не раз выражал уверенность в том, что Украине удастся вернуть Донбасс под свой контроль. Однако Киев по-прежнему затягивает выполнение Минских соглашений, а некоторые украинские политики заявляют, что эти договоренности нужно пересмотреть. В Москве же не раз подчеркивали, что альтернативы Минским соглашениям нет.
https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html
https://ria.ru/20201107/donbass-1583497950.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

Бальбек сравнил обращение Зеленского к Донбассу с нацистской пропагандой

14:11 15.11.2020 (обновлено: 16:03 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе с нацистской пропагандой.
Так он прокомментировал заявление, в котором Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.

"Учитывая, что Зеленский даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить Минские соглашения, под которыми в свое время подписалась украинская власть, можно смело утверждать, что обращение украинского президента сейчас — как немецкая пропаганда в 1941-м. Тогда нашим делали предложение типа "русские сдавайтесь, вас ждет горячая еда, теплая постель и наше радушие", а потом пленные оказывались либо в концлагере, либо в крематории", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его мнению, слова Зеленского — очередная сладкая ложь.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 14:55
В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса

"Мы все помним, как в 2014 году один высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что надо обещать жителям Донбасса все что угодно, а резать и вешать будем потом", — добавил Бальбек.

Зеленский не раз выражал уверенность в том, что Украине удастся вернуть Донбасс под свой контроль. Однако Киев по-прежнему затягивает выполнение Минских соглашений, а некоторые украинские политики заявляют, что эти договоренности нужно пересмотреть. В Москве же не раз подчеркивали, что альтернативы Минским соглашениям нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 11:15
Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву $100 млн на Донбасс
 
Руслан БальбекОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния