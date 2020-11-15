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В Credit Suisse отметили преимущество "сухой" формы вакцины "Cпутник V"
В Credit Suisse отметили преимущество "сухой" формы вакцины "Cпутник V"
Лиофилизированная форма российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть преимуществом при доставке препарата в труднодоступные места, считают аналитики... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:28
2020-11-15T15:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
credit suisse
воз
белоруссия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лиофилизированная форма российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть преимуществом при доставке препарата в труднодоступные места, считают аналитики одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.Лиофилизированная форма представляет собой сухой, слегка замороженный порошок, который не требует особых условий хранения при транспортировке.Аналитики отмечают, что данные, опубликованные в журнале Lancet, свидетельствуют о том, что эффективность вакцины в лиофилизированной форме (хранящейся при температуре от двух до восьми градусов) сопоставима по иммуногенности с замороженной вакциной (для хранения требуется от минус 18 до минус 20), однако ее производство сложнее."Мы, со своей стороны, подчеркнем, что производственные объемы во время пандемии будут больше склоняться к замороженным вакцинам, потому что производство лиофилизированной формы занимает больше времени и отнимает больше ресурсов", — говорится в докладе.Кроме того, авторы анализа считают одним из преимуществ "Спутника V" то, что при его разработке использованы два вектора аденовируса человека. Доклад Credit Suisse подготовлен по итогам переговоров относительно третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Российского фонда прямых инвестиций и командой аналитиков банка."Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки.Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины. В России в них участвуют 40 тысяч человек. Исследования также проводятся в Белоруссии, Индии, Бразилии и ОАЭ. Согласно промежуточным результатам испытаний, эффективность вакцины составляет 92 процента.В конце октября РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации "Спутника V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, credit suisse , воз, белоруссия, бразилия, оаэ, в мире

В Credit Suisse отметили преимущество "сухой" формы вакцины "Cпутник V"

12:28 15.11.2020 (обновлено: 15:46 15.11.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лиофилизированная форма российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть преимуществом при доставке препарата в труднодоступные места, считают аналитики одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.
Лиофилизированная форма представляет собой сухой, слегка замороженный порошок, который не требует особых условий хранения при транспортировке.

"Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие холодного хранения и перевозки", — говорится в докладе Credit Suisse, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики отмечают, что данные, опубликованные в журнале Lancet, свидетельствуют о том, что эффективность вакцины в лиофилизированной форме (хранящейся при температуре от двух до восьми градусов) сопоставима по иммуногенности с замороженной вакциной (для хранения требуется от минус 18 до минус 20), однако ее производство сложнее.
"Мы, со своей стороны, подчеркнем, что производственные объемы во время пандемии будут больше склоняться к замороженным вакцинам, потому что производство лиофилизированной формы занимает больше времени и отнимает больше ресурсов", — говорится в докладе.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования
Кроме того, авторы анализа считают одним из преимуществ "Спутника V" то, что при его разработке использованы два вектора аденовируса человека.
"По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам", — полагают они.
Доклад Credit Suisse подготовлен по итогам переговоров относительно третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Российского фонда прямых инвестиций и командой аналитиков банка.
"Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки.
Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины. В России в них участвуют 40 тысяч человек. Исследования также проводятся в Белоруссии, Индии, Бразилии и ОАЭ. Согласно промежуточным результатам испытаний, эффективность вакцины составляет 92 процента.
В конце октября РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации "Спутника V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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