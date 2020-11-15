https://ria.ru/20201115/bolnitsa-1584687070.html
Правительство возместит затраты на строительство больницы в Казани
Правительство возместит затраты на строительство больницы в Казани
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении Татарстану более 1 миллиарда рублей, потребовавшихся на строительство нового... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:20
2020-11-15T10:20
2020-11-15T10:20
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении Татарстану более 1 миллиарда рублей, потребовавшихся на строительство нового здания инфекционной больницы в Казани, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно сообщению, на строительство и оснащение здания ушло 1,8 миллиарда рублей. Все работы проводились за счёт средств регионального бюджета. Вопрос о выделении 1,09 миллиарда рублей на возмещение расходов республики был рассмотрен на заседании правительства 12 ноября.Уточняется, что стационар рассчитан на 232 места, но при чрезвычайной ситуации количество коек может быть увеличено до 500. Здание оснащено аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием. В отдельном помещении разместилась лаборатория.Новый корпус для лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями был построен всего за 100 дней по индивидуальному проекту, которым уже заинтересовались многие регионы, он открылся в Казани в августе 2020 года.
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михаил мишустин, казань, общество
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение о возмещении Татарстану более 1 миллиарда рублей, потребовавшихся на строительство нового здания инфекционной больницы в Казани
, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно сообщению, на строительство и оснащение здания ушло 1,8 миллиарда рублей. Все работы проводились за счёт средств регионального бюджета. Вопрос о выделении 1,09 миллиарда рублей на возмещение расходов республики был рассмотрен на заседании правительства 12 ноября.
"Более 1 миллиарда рублей будет выделено Татарстану, чтобы возместить расходы региона на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стационар рассчитан на 232 места, но при чрезвычайной ситуации количество коек может быть увеличено до 500. Здание оснащено аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием. В отдельном помещении разместилась лаборатория.
"Открытие нового стационара позволило перепрофилированным под помощь больным с коронавирусом клиникам вернуться к привычному режиму работы и оказанию плановой помощи гражданам", - говорится в сообщении.
Новый корпус для лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями был построен всего за 100 дней по индивидуальному проекту, которым уже заинтересовались многие регионы, он открылся в Казани в августе 2020 года.