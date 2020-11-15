https://ria.ru/20201115/belye-1584622669.html

Конец Белой России

Конец Белой России

Одиннадцатого ноября 1920 года войска Южного фронта под командованием Михаила Фрунзе взяли Перекопский перешеек. Дорога вглубь Крыма была открыта. РККА... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:11

гражданская война в россии (1917-1922)

красная армия (ркка)

черное море

владимир ленин (владимир ульянов)

феликс дзержинский

республика крым

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мнение - авторы

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Одиннадцатого ноября 1920 года войска Южного фронта под командованием Михаила Фрунзе взяли Перекопский перешеек. Дорога вглубь Крыма была открыта. РККА многократно превосходила Вооруженные силы Юга России по живой силе и технике, и после прорыва перекопской обороны положение ВСЮР стало безнадежным.Это осознавал и командующий ВСЮР барон Врангель, отдавший приказ об эвакуации "всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага".Флотилия, насчитывавшая 126 судов — от броненосцев до буксиров, — смогла эвакуировать около 150 тысяч человек. Последним 15 ноября русскую землю покинул барон. Маяковский описывал прощание для агитатора, горлана, главаря на редкость сочувственно:"И над белым тленом,как от пули падающий,на оба коленаупал главнокомандующий.Трижды землю поцеловавши,трижды город перекрестил.Под пули в лодку прыгнул… "Вашепревосходительство, грести? — Грести!"В Константинополь"плыли завтрашние галлиполийцы,плыли вчерашние русские",которым никто не обещал ничего хорошего: "Правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем".Ирина Кнорринг, которой тогда было 14 лет, вместе с родителями эвакуировавшаяся 13 ноября на линкоре "Генерал Алексеев" (до 1917 года — "Император Александр III"), потом писала:"Зачем меня девочкой глупойОт страшной родимой земли,От голода, тюрем и труповВ двадцатом году увезли?"Тоска по родине — чувство святое, но увезли именно от тюрем и трупов. Русская флотилия еще только шла к Стамбулу, а Ленин уже был недоволен обещаниями, данными Фрунзе побежденным: "РВС Южного фронта призывает всех бойцов Красной армии щадить сдающихся и пленных. Красноармеец страшен только для врага. Он рыцарь по отношению к побежденным".Если Фрунзе (возможно, искренне) считал необходимым придерживаться римского принципа — "…Всюду мира закон насаждая,Тех, кто смирился, щади и войною круши непокорны",тем более, что побежденные и вправду смирились, то Ленин и Дзержинский придерживались иного мнения. ЦК откомандировал в Крым триумвират — Бела Кун, Георгий Пятаков и Розалия Землячка — и под его руководством были развернуты широчайшие проскрипции. Тоже можно найти римский прототип, но куда менее похвальный — деяния Суллы и Мария. По минимальным советским оценкам, было проскрибировано порядка 60 тысяч человек. Сторонники Белого движения это число удваивали. Хотя Ленин был еще более размашист: "Сейчас в Крыму триста тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам". Отчасти это объясняет ужасы террора. Бесспорно, свою роль сыграли патологические особенности Землячки и Куна, но даже и без психопатологии дела шли в этом направлении. Победителям было страшно такое количество бывших сотрудников ВСЮР (и военных, и штатских) и они не верили в их смирение, полагая, что лишь крайней жесточью можно закрепить победу. Впрочем, еще Маркс отмечал, что наиболее ужасный террор творят люди испуганные.При этом надо учесть, что в правление Врангеля в Крыму проводилась примирительная внутренняя политика: член правительства Петр Струве называл это "левой политикой правыми руками". Расчет был на то, чтобы надолго окопаться и создать в Крыму, может быть, не великую, но приемлемую Россию. Подходы к решению аграрного вопроса, развитие образования и тому подобное. Черный барон был не таким уже черным. Возможно, московские победители учитывали и это.Конечно, "Остров Крым" Василия Аксенова был мечтой и фантазией. Установление цветущей демократии в 1930 году, после смерти барона — интересно, где на всей планете демократия цвела в 30-е годы? Выключенность из Второй мировой войны — ее как бы и не было, стороной обошла — в это тоже трудно поверить.Но сказка — ложь, да в ней намек. Из Тайваня же получился восточноазиатский остров Крым. И несбывшиеся проекты руководства ВСЮР были примерно на той же линии. Отгородиться и просто жить. Но геополитика, но ключ к Черному морю, но мировая революция — и ноябрь 1920-го принес сперва террор, а затем библейский голод. Какой-то умеренный роздых наступил лишь в 1922-23 годы.…А в памяти потомства ноябрь 1920-го остался символом русского Исхода. "Лишь холодная, злая морская водаБила в борт корабельный: "Прощай навсегда!"

https://ria.ru/20190814/1556523418.html

https://ria.ru/20200117/1562431525.html

https://ria.ru/20190618/1553503855.html

черное море

республика крым

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

гражданская война в россии (1917-1922), красная армия (ркка), черное море, владимир ленин (владимир ульянов), феликс дзержинский, республика крым, авторы, мнение - авторы