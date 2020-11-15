Помощник Байдена надеется на начало перехода власти на следующей неделе
20:04 15.11.2020 (обновлено: 20:07 15.11.2020)
© REUTERS / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого демократ Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что Администрация общих служб США (GSA) должна одобрить начало перехода власти на следующей неделе.
"Что мы действительно хотим увидеть на следующей неделе... это чтобы Администрация общих служб США опубликовала оценку", - сказал он в интервью NBC.
Глава GSA Эмили Мерфи, назначенная Дональдом Трампом, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представители Байдена заявляли, что им не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.