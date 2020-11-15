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Помощник Байдена надеется на начало перехода власти на следующей неделе

Помощник Байдена надеется на начало перехода власти на следующей неделе

Рон Клайн, которого демократ Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что Администрация общих служб США (GSA) должна одобрить... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T20:04

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выборы президента сша — 2020

рон клайн

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Рон Клайн, которого демократ Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что Администрация общих служб США (GSA) должна одобрить начало перехода власти на следующей неделе.Глава GSA Эмили Мерфи, назначенная Дональдом Трампом, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представители Байдена заявляли, что им не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рон клайн, дональд трамп, джо байден, сша, в мире