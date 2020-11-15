Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/bank-1584695372.html
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:15
2020-11-15T12:15
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.
https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_144:0:2459:1736_1400x0_80_0_0_84e98571aba383b0e053332cbfe5fde9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

12:15 15.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 08:27
Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян
Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.
"Клиент, чей счет внесен в базу данных, может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приемную Банка России. Банк России принимает решение об исключении из базы на основании информации, запрашиваемой у банков", - сообщил в пресс-службе ЦБ.
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния