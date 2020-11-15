https://ria.ru/20201115/bank-1584695372.html
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:15
2020-11-15T12:15
2020-11-15T12:15
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.
https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика