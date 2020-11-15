https://ria.ru/20201115/bank-1584695372.html

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:15

2020-11-15T12:15

2020-11-15T12:15

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.

https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика