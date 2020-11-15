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Британец проведет 100 дней в Арктике в одиночку и поставит мировой рекорд
Британец проведет 100 дней в Арктике в одиночку и поставит мировой рекорд
В ближайшее время британец Марк Вуд, который работал в пожарно-спасательной службе и руководил полярными и горными экспедициями, отправляется в 100-дневное... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:29
2020-11-15T03:29
2020-11-15T03:32
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В ближайшее время британец Марк Вуд, который работал в пожарно-спасательной службе и руководил полярными и горными экспедициями, отправляется в 100-дневное путешествие в Арктику, чтобы рассказать об изменениях климата и поставить новый мировой рекорд, сообщает Lonely Planet. "Не все могут видеть, как мы непосредственно воздействуем на планету, а то, что мы не видим, мы склонны игнорировать, — говорит Вуд. — Земля — наш единственный дом, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его". По проекту, названному SOLO 100, путешественник должен в одиночку и без посторонней помощи пересечь арктические морские льды. Он обещает записывать истории и видеообращения, а также делиться информацией об изменении климата. Эта попытка станет частью документального фильма под названием "Подо льдом".Марк преодолеет более 1850 километров неустойчивого морского льда при средней температуре минус 40 градусов, сильных полярных ветрах и без контакта с людьми. Еще одна реальная опасность в путешествии — белые медведи. Начало экспедиции запланировано на 20-е числа ноября.
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туризм, новости - туризм, арктика
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В ближайшее время британец Марк Вуд, который работал в пожарно-спасательной службе и руководил полярными и горными экспедициями, отправляется в 100-дневное путешествие в Арктику, чтобы рассказать об изменениях климата и поставить новый мировой рекорд, сообщает
Lonely Planet.
"Не все могут видеть, как мы непосредственно воздействуем на планету, а то, что мы не видим, мы склонны игнорировать, — говорит Вуд. — Земля — наш единственный дом, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его".
По проекту, названному SOLO 100, путешественник должен в одиночку и без посторонней помощи пересечь арктические морские льды.
Он обещает записывать истории и видеообращения, а также делиться информацией об изменении климата. Эта попытка станет частью документального фильма под названием "Подо льдом".
Марк преодолеет более 1850 километров неустойчивого морского льда при средней температуре минус 40 градусов, сильных полярных ветрах и без контакта с людьми. Еще одна реальная опасность в путешествии — белые медведи. Начало экспедиции запланировано на 20-е числа ноября.