https://ria.ru/20201115/aktsiya-1584731871.html

Силовики разогнали протестующих в Минске

Силовики разогнали протестующих в Минске

Силовики задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях протеста в Минске, митинги в белорусской столице закончились, сообщил корреспондент... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:49

2020-11-15T18:49

2020-11-15T19:55

светлана тихановская

а1

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584730514_0:0:2974:1673_1400x0_80_0_0_cf84d1b36c7828f466860e0c7969f171.jpg

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Силовики задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях протеста в Минске, митинги в белорусской столице закончились, сообщил корреспондент РИА Новости.Днем протестующие попытались провести марш от метро "Пушкинская" до так называемой "площади перемен" в одном из дворов Минска, где находится стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко. Силовики задерживали людей в разных точках сбора.Бондаренко умер в четверг в больнице после потасовки с неизвестными. Его туда доставили из милиции. Смерть мужчины вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что она стала следствием политики власти. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где Бондаренко в последний раз видели живым.По словам очевидцев, сейчас немногочисленные милиционеры патрулируют близлежащие районы, сообщается о точечных задержаниях.По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", всего в течение воскресенья в Белоруссии были задержаны более 500 человек.Сотовые операторы полностью восстановили оказание услуг, пользователи в Минске с утра жаловались на проблемы с доступом в интернет.Минский метрополитен также сообщил, что возобновили работу все 14 станций метро, которые были временно закрыты.В ходе протестов милиция также задержала пятерых журналистов российских СМИ, в том числе, РИА Новости. Их доставили в отделение и отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов.По словам корреспондента агентства, все задержанные были одеты в синие жилеты с указанием принадлежности к СМИ и имели аккредитации.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201115/zaderzhannye-1584729779.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире