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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201115/aktsiya-1584731871.html
Силовики разогнали протестующих в Минске
Силовики разогнали протестующих в Минске
Силовики задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях протеста в Минске, митинги в белорусской столице закончились, сообщил корреспондент... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:49
2020-11-15T19:55
светлана тихановская
а1
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Силовики задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях протеста в Минске, митинги в белорусской столице закончились, сообщил корреспондент РИА Новости.Днем протестующие попытались провести марш от метро "Пушкинская" до так называемой "площади перемен" в одном из дворов Минска, где находится стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко. Силовики задерживали людей в разных точках сбора.Бондаренко умер в четверг в больнице после потасовки с неизвестными. Его туда доставили из милиции. Смерть мужчины вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что она стала следствием политики власти. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где Бондаренко в последний раз видели живым.По словам очевидцев, сейчас немногочисленные милиционеры патрулируют близлежащие районы, сообщается о точечных задержаниях.По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", всего в течение воскресенья в Белоруссии были задержаны более 500 человек.Сотовые операторы полностью восстановили оказание услуг, пользователи в Минске с утра жаловались на проблемы с доступом в интернет.Минский метрополитен также сообщил, что возобновили работу все 14 станций метро, которые были временно закрыты.В ходе протестов милиция также задержала пятерых журналистов российских СМИ, в том числе, РИА Новости. Их доставили в отделение и отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов.По словам корреспондента агентства, все задержанные были одеты в синие жилеты с указанием принадлежности к СМИ и имели аккредитации.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Силовики разогнали протестующих в Минске

18:49 15.11.2020 (обновлено: 19:55 15.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Участница несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Силовики задержали несколько десятков человек на несанкционированных акциях протеста в Минске, митинги в белорусской столице закончились, сообщил корреспондент РИА Новости.
Днем протестующие попытались провести марш от метро "Пушкинская" до так называемой "площади перемен" в одном из дворов Минска, где находится стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко. Силовики задерживали людей в разных точках сбора.
Бондаренко умер в четверг в больнице после потасовки с неизвестными. Его туда доставили из милиции. Смерть мужчины вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что она стала следствием политики власти. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где Бондаренко в последний раз видели живым.
По словам очевидцев, сейчас немногочисленные милиционеры патрулируют близлежащие районы, сообщается о точечных задержаниях.
По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", всего в течение воскресенья в Белоруссии были задержаны более 500 человек.
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Сотовые операторы полностью восстановили оказание услуг, пользователи в Минске с утра жаловались на проблемы с доступом в интернет.
Минский метрополитен также сообщил, что возобновили работу все 14 станций метро, которые были временно закрыты.
В ходе протестов милиция также задержала пятерых журналистов российских СМИ, в том числе, РИА Новости. Их доставили в отделение и отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов.
По словам корреспондента агентства, все задержанные были одеты в синие жилеты с указанием принадлежности к СМИ и имели аккредитации.
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