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В Армении освободили лидера оппозиционной партии "Адеквад"
В Армении освободили лидера оппозиционной партии "Адеквад"
Адвокат Тигран Атанесян сообщил в воскресенье об освобождении из-под стражи главы оппозиционной армянской партии "Адеквад" Артура Даниеляна. РИА Новости, 15.11.2020
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беспорядки в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Адвокат Тигран Атанесян сообщил в воскресенье об освобождении из-под стражи главы оппозиционной армянской партии "Адеквад" Артура Даниеляна.Даниелян, как сообщали в полиции, был задержан по подозрению "в публичных призывах к применению насилия, публичном оправдании или пропаганде насилия".
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беспорядки в ереване, армения, в мире

В Армении освободили лидера оппозиционной партии "Адеквад"

15:24 15.11.2020 (обновлено: 15:41 15.11.2020)
 
© Sputnik / Asatur YesayantsАдвокат Тигран Атанесян
Адвокат Тигран Атанесян - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Адвокат Тигран Атанесян сообщил в воскресенье об освобождении из-под стражи главы оппозиционной армянской партии "Адеквад" Артура Даниеляна.
Даниелян, как сообщали в полиции, был задержан по подозрению "в публичных призывах к применению насилия, публичном оправдании или пропаганде насилия".
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Артур Даниелян освобожден", - сообщил адвокат в своем аккаунте в Facebook.

 
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