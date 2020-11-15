https://ria.ru/20201115/adekvad-1584712951.html

В Армении освободили лидера оппозиционной партии "Адеквад"

В Армении освободили лидера оппозиционной партии "Адеквад"

Адвокат Тигран Атанесян сообщил в воскресенье об освобождении из-под стражи главы оппозиционной армянской партии "Адеквад" Артура Даниеляна. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:24

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беспорядки в ереване

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Адвокат Тигран Атанесян сообщил в воскресенье об освобождении из-под стражи главы оппозиционной армянской партии "Адеквад" Артура Даниеляна.Даниелян, как сообщали в полиции, был задержан по подозрению "в публичных призывах к применению насилия, публичном оправдании или пропаганде насилия".

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беспорядки в ереване, армения, в мире