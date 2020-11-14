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Синоптики рассказали, когда в Москву придет "метеорологическая зима"
Синоптики рассказали, когда в Москву придет "метеорологическая зима"
"Метеорологическая зима" с ночными морозами и с дневной температурой до минус трех градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:49
2020-11-14T09:49
2020-11-14T09:49
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Метеорологическая зима" с ночными морозами и с дневной температурой до минус трех градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в "синий", отрицательный сектор термометров, и начнется "метеорологическая зима". С каждым днем температура станет понижаться, ночами ударят легкие морозцы, к среде до минус трех - минус шести в дневные часы от нуля до минус трех", - сказал Тишковец.Он также добавил, что существенные осадки маловероятны, а начиная со вторника и далее из-за туч станет часто выглядывать солнце."Атмосферное давление продолжит расти и достигнет рекордно высоких значений – 765 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html
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евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
"Метеорологическая зима" с ночными морозами и с дневной температурой до минус трех градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
По его словам, эти выходные в столичном регионе станут последними днями так называемой "метеорологической осени", когда среднесуточная температура держится выше нуля. "Москвичей ждет пасмурная и сырая погода, в субботу - с очаговой моросью, в воскресенье - местами возможны высыпания символического снега, который не приведет к формированию снежного покрова", - сказал Тишковец. Он добавил, что в ночные часы воздух будет остывать до околонулевых значений, днем не выше плюс одного-трех. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.
"На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в "синий", отрицательный сектор термометров, и начнется "метеорологическая зима". С каждым днем температура станет понижаться, ночами ударят легкие морозцы, к среде до минус трех - минус шести в дневные часы от нуля до минус трех", - сказал Тишковец.
Он также добавил, что существенные осадки маловероятны, а начиная со вторника и далее из-за туч станет часто выглядывать солнце.
"Атмосферное давление продолжит расти и достигнет рекордно высоких значений – 765 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.