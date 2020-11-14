https://ria.ru/20201114/zima-1584591729.html

Синоптики рассказали, когда в Москву придет "метеорологическая зима"

Синоптики рассказали, когда в Москву придет "метеорологическая зима"

"Метеорологическая зима" с ночными морозами и с дневной температурой до минус трех градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:49

2020-11-14T09:49

2020-11-14T09:49

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Метеорологическая зима" с ночными морозами и с дневной температурой до минус трех градусов придет в Москву на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в "синий", отрицательный сектор термометров, и начнется "метеорологическая зима". С каждым днем температура станет понижаться, ночами ударят легкие морозцы, к среде до минус трех - минус шести в дневные часы от нуля до минус трех", - сказал Тишковец.Он также добавил, что существенные осадки маловероятны, а начиная со вторника и далее из-за туч станет часто выглядывать солнце."Атмосферное давление продолжит расти и достигнет рекордно высоких значений – 765 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество