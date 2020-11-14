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Жапаров сложил полномочия президента Киргизии
Жапаров сложил полномочия президента Киргизии
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия, говорится в заявлении его пресс-службы. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:12
2020-11-14T18:45
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 14 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия, говорится в заявлении его пресс-службы.Согласно закону, исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову.Ранее сегодня Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января 2021 года.Как сообщили в комиссии, число кандидатов на высший пост уже превысило 50 человек.В Киргизии после парламентских выборов 4 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с их итогами. Сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, где находится и президентская администрация.ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201114/kirgiziya-1584624144.html
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садыр жапаров, киргизия, в мире

Жапаров сложил полномочия президента Киргизии

18:12 14.11.2020 (обновлено: 18:45 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров во время пресс-конференции в Бишкеке
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров во время пресс-конференции в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 14 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия, говорится в заявлении его пресс-службы.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и, как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах".

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
Садыр Жапаров
Согласно закону, исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Ранее сегодня Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января 2021 года.
Как сообщили в комиссии, число кандидатов на высший пост уже превысило 50 человек.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с их итогами.
Сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, где находится и президентская администрация.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
 
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