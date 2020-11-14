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И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:23
2020-11-14T18:24
протесты в бишкеке
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 14 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера страны.Как сообщается, согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность главы государства, Жапаров предоставил заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность президента, сведения об отсутствии гражданства иного государства, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства, сертификат об уровне владения государственным языком и иные необходимые справки, формы и копии документов.
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садыр жапаров, киргизия, в мире

И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента

08:23 14.11.2020 (обновлено: 18:24 14.11.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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БИШКЕК, 14 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера страны.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики", — заявил представитель пресс-службы.

Как сообщается, согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность главы государства, Жапаров предоставил заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность президента, сведения об отсутствии гражданства иного государства, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства, сертификат об уровне владения государственным языком и иные необходимые справки, формы и копии документов.
 
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