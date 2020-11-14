https://ria.ru/20201114/zhaparov-1584585754.html

И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента

И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:23

2020-11-14T08:23

2020-11-14T18:24

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579732976_0:91:1620:1002_1400x0_80_0_0_89db346c6dd957fa0c70292c7aedcabd.jpg

БИШКЕК, 14 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера страны.Как сообщается, согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность главы государства, Жапаров предоставил заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность президента, сведения об отсутствии гражданства иного государства, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства, сертификат об уровне владения государственным языком и иные необходимые справки, формы и копии документов.

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире