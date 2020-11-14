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Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции

Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T06:49

2020-11-14T06:49

2020-11-14T06:51

республиканская партия сша

демократическая партия сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

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в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции.Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу демократ Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Однако, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, президент допустил, что может не остаться на второй срок.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

пенсильвания

сша

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республиканская партия сша, демократическая партия сша, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире