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Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T06:49
2020-11-14T06:49
2020-11-14T06:51
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демократическая партия сша
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции.Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу демократ Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Однако, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, президент допустил, что может не остаться на второй срок.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
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республиканская партия сша, демократическая партия сша, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире