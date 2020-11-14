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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/vybory-1584582288.html
Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T06:49
2020-11-14T06:51
республиканская партия сша
демократическая партия сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции.Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу демократ Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Однако, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, президент допустил, что может не остаться на второй срок.
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республиканская партия сша, демократическая партия сша, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции

06:49 14.11.2020 (обновлено: 06:51 14.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно американской конституции.
"Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания", — написал Трамп в Twitter.
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.
Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу демократ Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.
Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Однако, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, президент допустил, что может не остаться на второй срок.
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Выборы президента США — 2020Республиканская партия СШАДемократическая партия СШАДональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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