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И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США
И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:12
2020-11-14T18:12
аль-каида
министерство обороны сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться."Пока мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены завершению войны, которую "Аль-Каида"* принесла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена. Мы на пороге победы над "Аль-Каидой"* и ее союзниками, но мы должны избежать нашей стратегической ошибки, допущенной в прошлом, когда мы не смогли довести борьбу до конца", - говорится в тексте меморандума, направленном сотрудникам Пентагона.Он подчеркнул, что сейчас "решающий этап", когда США переводят свои усилия от лидирующей роли к "роли второго плана"."Завершение войн требует компромисса и партнерства. Мы ответили на вызов, мы приложили все усилия. Теперь пора домой", - считает Миллер.* Террористическая организация, запрещенная в России
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аль-каида, министерство обороны сша, сша, в мире

И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США

18:12 14.11.2020
 
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться.
"Пока мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены завершению войны, которую "Аль-Каида"* принесла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена. Мы на пороге победы над "Аль-Каидой"* и ее союзниками, но мы должны избежать нашей стратегической ошибки, допущенной в прошлом, когда мы не смогли довести борьбу до конца", - говорится в тексте меморандума, направленном сотрудникам Пентагона.
Он подчеркнул, что сейчас "решающий этап", когда США переводят свои усилия от лидирующей роли к "роли второго плана".

"Мы не народ постоянной войны - это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", - подчеркнул Миллер.

"Завершение войн требует компромисса и партнерства. Мы ответили на вызов, мы приложили все усилия. Теперь пора домой", - считает Миллер.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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