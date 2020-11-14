https://ria.ru/20201114/voyna-1584644848.html

И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США

И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:12

2020-11-14T18:12

2020-11-14T18:12

аль-каида

министерство обороны сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149674/03/1496740334_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_d1d2676b924a2b61c2b99644c5e9db91.jpg

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться."Пока мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены завершению войны, которую "Аль-Каида"* принесла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена. Мы на пороге победы над "Аль-Каидой"* и ее союзниками, но мы должны избежать нашей стратегической ошибки, допущенной в прошлом, когда мы не смогли довести борьбу до конца", - говорится в тексте меморандума, направленном сотрудникам Пентагона.Он подчеркнул, что сейчас "решающий этап", когда США переводят свои усилия от лидирующей роли к "роли второго плана"."Завершение войн требует компромисса и партнерства. Мы ответили на вызов, мы приложили все усилия. Теперь пора домой", - считает Миллер.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, министерство обороны сша, сша, в мире