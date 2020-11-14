И.о. главы Пентагона призвал закончить все войны с участием США
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер считает, что все военные конфликты с участием американцев должны закончиться.
"Пока мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены завершению войны, которую "Аль-Каида"* принесла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена. Мы на пороге победы над "Аль-Каидой"* и ее союзниками, но мы должны избежать нашей стратегической ошибки, допущенной в прошлом, когда мы не смогли довести борьбу до конца", - говорится в тексте меморандума, направленном сотрудникам Пентагона.
Он подчеркнул, что сейчас "решающий этап", когда США переводят свои усилия от лидирующей роли к "роли второго плана".
"Мы не народ постоянной войны - это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", - подчеркнул Миллер.
"Завершение войн требует компромисса и партнерства. Мы ответили на вызов, мы приложили все усилия. Теперь пора домой", - считает Миллер.
* Террористическая организация, запрещенная в России