В РПЦ оценили поддержку среди россиян закона о защите чувств верующих
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. То, что закон о защите чувств верующих поддерживает большинство россиян, говорит об их ответственности, документ опирается на широкий общественный консенсус, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Так он прокомментировал результаты ноябрьского опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), согласно которому большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.
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"Разработка, принятие и применение закона о защите чувств верующих опирается на широкий общественный консенсус: большинство людей считают, что такой закон нужен. Это, на наш взгляд, очень важный сигнал, который говорит об ответственности большинства наших сограждан и их понимании того, что уважительное отношение к убеждениям друг друга и отказ от оскорбления религиозных чувств других людей - это основание межрелигиозного мира и общественного согласия", - сказал Кипшидзе.
Он напомнил, что Русская православная церковь активно поддерживала принятие законодательства о защите чувств верующих, которое "опирается на общеевропейскую практику, на прецедентное право, в частности на заключения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и полностью соответствует демократическим стандартам".
Также Кишидзе заметил, что сейчас в Европе наблюдаются "попытки пересмотреть необходимость существования такого законодательства", "однако практика ЕСПЧ, которая носит обобщающий характер, говорит о том, что свобода слова не может быть абсолютной".
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"Свобода слова по демократическим стандартам может быть ограничена для обеспечения прав третьих лиц. К правам третьих лиц относятся в ом числе чувства верующих",- заключил собеседник агентства.
Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%. Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств верующих предусмотрена уголовная ответственность - так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.