https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584626655.html
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:46
2020-11-14T14:46
2020-11-14T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
атр
восточноазиатский саммит
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе."Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", — сказал президент.Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.Россия открыта для дальнейшей работы с другими странами против распространения инфекций, добавил Путин."И нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта", — отметил он.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584363473.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, атр, восточноазиатский саммит, владимир путин, в мире
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин
на Восточноазиатском саммите
.
Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе.
"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", — сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.
Россия открыта для дальнейшей работы с другими странами против распространения инфекций, добавил Путин.
"И нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта", — отметил он.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.
Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.
Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.