https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584626655.html

Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах

Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах

Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:46

2020-11-14T14:46

2020-11-14T16:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

атр

восточноазиатский саммит

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе."Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", — сказал президент.Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.Россия открыта для дальнейшей работы с другими странами против распространения инфекций, добавил Путин."И нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта", — отметил он.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584363473.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, атр, восточноазиатский саммит, владимир путин, в мире