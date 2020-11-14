Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584626655.html
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:46
2020-11-14T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
атр
восточноазиатский саммит
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1400x0_80_0_0_2c06e9c5add7d1704280248b587b89b1.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе."Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", — сказал президент.Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.Россия открыта для дальнейшей работы с другими странами против распространения инфекций, добавил Путин."И нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта", — отметил он.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584363473.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_db0811215379704336299ac2592af4f8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, атр, восточноазиатский саммит, владимир путин, в мире

Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах

14:46 14.11.2020 (обновлено: 16:53 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Десятки стран уже выразили желание наладить сотрудничество по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.
Он напомнил, что в России уже зарегистрировали две вакцины и третья на подходе.
"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", — сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять партнерам тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.
Россия открыта для дальнейшей работы с другими странами против распространения инфекций, добавил Путин.
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 19:26
В ЕС захотели испытать российскую вакцину от COVID
"И нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта", — отметил он.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Это "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.
Вторая вакцина — разработка новосибирского научного центра "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.
Третья вакцина создается Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАТРВосточноазиатский саммитВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния