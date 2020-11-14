https://ria.ru/20201114/ugrozy-1584629514.html

Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами

Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами

Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:10

2020-11-14T15:10

2020-11-14T15:10

атр

восточноазиатский саммит

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин."Будущее нашего азиатско-тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю в сотрудничестве в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов. Российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу", - сказал Путин, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме онлайн.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584626114.html

атр

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атр, восточноазиатский саммит, владимир путин, в мире