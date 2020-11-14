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Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами
Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами
Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:10
2020-11-14T15:10
атр
восточноазиатский саммит
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин."Будущее нашего азиатско-тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю в сотрудничестве в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов. Российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу", - сказал Путин, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме онлайн.
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атр, восточноазиатский саммит, владимир путин, в мире

Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами

15:10 14.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Будущее нашего азиатско-тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю в сотрудничестве в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов. Российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу", - сказал Путин, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме онлайн.
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