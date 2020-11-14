https://ria.ru/20201114/tramvay-1584663663.html

В Саратове сгорел трамвай

В Саратове сгорел трамвай

Предварительной причиной возгорания трамвая в центре Саратова стало замыкание электропроводки, пожар произошел по пути в депо, когда в вагоне не было... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:40

2020-11-14T21:40

2020-11-14T21:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

станислав вавилов

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Предварительной причиной возгорания трамвая в центре Саратова стало замыкание электропроводки, пожар произошел по пути в депо, когда в вагоне не было пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в главке МЧС агентству сообщили, что вагон трамвая маршрута №3 полностью сгорел в субботу вечером на пересечении улиц Рахова и Вавилова, никто не пострадал.Депутат саратовской областной думы Иван Дзюбан в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлено, как посреди улицы стоящий на рельсах вагон трамвая КТМ-19 полностью охвачен огнем, густые клубы дыма поднимаются вверх, а по обеим сторонам дороги стоят люди, снимающие пожар на камеры мобильных телефонов.

https://ria.ru/20200717/1574473539.html

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), станислав вавилов, саратов, происшествия