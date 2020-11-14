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В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда
В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда
Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:28
2020-11-14T21:28
2020-11-14T21:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает корреспондент РИА Новости.Участники марша пришли с Freedom Plaza, где акция началась. Они размахивают флагами с изображениями президента и кричат, что любят Трампа.Несколько демонстрантов выступают с речами, в которых повторяют лозунги республиканца и заряжают толпу."Трамп - наш президент", - кричит выступающий. Толпа радостно кричит в ответ.Многие из участников приехали из других штатов, они плохо ориентируются в городе, спрашивают дорогу. Кто-то явно впервые в столице страны.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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РИА Новости
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7c18b3b295bd3fe0d27cb29227a75ebe.jpg
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
2020-11-14T21:28
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости.
Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа
приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает корреспондент РИА Новости.
Участники марша пришли с Freedom Plaza, где акция началась. Они размахивают флагами с изображениями президента и кричат, что любят Трампа.
Несколько демонстрантов выступают с речами, в которых повторяют лозунги республиканца и заряжают толпу.
"Трамп - наш президент", - кричит выступающий. Толпа радостно кричит в ответ.
Многие из участников приехали из других штатов, они плохо ориентируются в городе, спрашивают дорогу. Кто-то явно впервые в столице страны.
Выборы президента США
прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден
, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.