Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/tramp-1584663094.html
В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда
В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда
Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:28
2020-11-14T21:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d0a2e0c2d7fbe0fd7c62c8638a1fc589.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает корреспондент РИА Новости.Участники марша пришли с Freedom Plaza, где акция началась. Они размахивают флагами с изображениями президента и кричат, что любят Трампа.Несколько демонстрантов выступают с речами, в которых повторяют лозунги республиканца и заряжают толпу."Трамп - наш президент", - кричит выступающий. Толпа радостно кричит в ответ.Многие из участников приехали из других штатов, они плохо ориентируются в городе, спрашивают дорогу. Кто-то явно впервые в столице страны.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
2020-11-14T21:28
true
PT0M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7c18b3b295bd3fe0d27cb29227a75ebe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда

21:28 14.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает корреспондент РИА Новости.
Участники марша пришли с Freedom Plaza, где акция началась. Они размахивают флагами с изображениями президента и кричат, что любят Трампа.
Несколько демонстрантов выступают с речами, в которых повторяют лозунги республиканца и заряжают толпу.
"Трамп - наш президент", - кричит выступающий. Толпа радостно кричит в ответ.
Многие из участников приехали из других штатов, они плохо ориентируются в городе, спрашивают дорогу. Кто-то явно впервые в столице страны.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния