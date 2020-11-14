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В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда

В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда

Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:28

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа приходят к зданию Верховного суда в Вашингтоне и требуют проведения "честных выборов", передает корреспондент РИА Новости.Участники марша пришли с Freedom Plaza, где акция началась. Они размахивают флагами с изображениями президента и кричат, что любят Трампа.Несколько демонстрантов выступают с речами, в которых повторяют лозунги республиканца и заряжают толпу."Трамп - наш президент", - кричит выступающий. Толпа радостно кричит в ответ.Многие из участников приехали из других штатов, они плохо ориентируются в городе, спрашивают дорогу. Кто-то явно впервые в столице страны.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире