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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/tramp-1584659851.html
Сторонники Трампа в Вашингтоне ожидают проезда президента
Сторонники Трампа в Вашингтоне ожидают проезда президента
Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса",... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:58
2020-11-14T20:58
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса", передает корреспондент РИА Новости.Площадь заполнена людьми, прилегающие кварталы перекрыты полицией, пройти к месту проведения акции можно только по улице Е. Люди идут с американскими флагами и транспарантами в поддержку Трампа. Они скандируют "Еще четыре года" и "США". В толпе были замечены совсем разные люди: некоторые в монашеских одеждах, другие в кожаных штанах и куртках, чернокожие, азиаты. "Все любят Трампа, просто не все еще понимают это", - заявляют со сцены, установленной в центре площади.Другой выступающий обещал, что президент проедет мимо в 15.00 (23.00 мск).В 10.45 (18.45 мск) президентский пул Трампа сообщил, что он прибыл в гольф-клуб.Между тем акция от Freedom Plaza растянулась далеко по Пенсильвания-авеню, улицы, ведущей к Капитолию - зданию, где сосредоточена законодательная власть США. Участники идут к Верховному суду, чтобы требовать справедливых выборов.
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Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Сторонники Трампа в Вашингтоне ожидают проезда президента

20:58 14.11.2020
 
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса", передает корреспондент РИА Новости.
Площадь заполнена людьми, прилегающие кварталы перекрыты полицией, пройти к месту проведения акции можно только по улице Е. Люди идут с американскими флагами и транспарантами в поддержку Трампа. Они скандируют "Еще четыре года" и "США". В толпе были замечены совсем разные люди: некоторые в монашеских одеждах, другие в кожаных штанах и куртках, чернокожие, азиаты. "Все любят Трампа, просто не все еще понимают это", - заявляют со сцены, установленной в центре площади.
Другой выступающий обещал, что президент проедет мимо в 15.00 (23.00 мск).
В 10.45 (18.45 мск) президентский пул Трампа сообщил, что он прибыл в гольф-клуб.
Между тем акция от Freedom Plaza растянулась далеко по Пенсильвания-авеню, улицы, ведущей к Капитолию - зданию, где сосредоточена законодательная власть США. Участники идут к Верховному суду, чтобы требовать справедливых выборов.
 
Выборы президента США — 2020КапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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