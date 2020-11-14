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Сторонники Трампа в Вашингтоне ожидают проезда президента
Сторонники Трампа в Вашингтоне ожидают проезда президента
Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса",... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:58
2020-11-14T20:58
2020-11-14T20:58
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса", передает корреспондент РИА Новости.Площадь заполнена людьми, прилегающие кварталы перекрыты полицией, пройти к месту проведения акции можно только по улице Е. Люди идут с американскими флагами и транспарантами в поддержку Трампа. Они скандируют "Еще четыре года" и "США". В толпе были замечены совсем разные люди: некоторые в монашеских одеждах, другие в кожаных штанах и куртках, чернокожие, азиаты. "Все любят Трампа, просто не все еще понимают это", - заявляют со сцены, установленной в центре площади.Другой выступающий обещал, что президент проедет мимо в 15.00 (23.00 мск).В 10.45 (18.45 мск) президентский пул Трампа сообщил, что он прибыл в гольф-клуб.Между тем акция от Freedom Plaza растянулась далеко по Пенсильвания-авеню, улицы, ведущей к Капитолию - зданию, где сосредоточена законодательная власть США. Участники идут к Верховному суду, чтобы требовать справедливых выборов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584656861_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_1506dc831c8d957314db6567e831a9ae.jpg
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
Марш в поддержку Трампа собирается в центре Вашингтона
2020-11-14T20:58
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости.
Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа
собрались в центре Вашингтона на Freedom Plaza и требуют "прекратить воровать голоса", передает корреспондент РИА Новости.
Площадь заполнена людьми, прилегающие кварталы перекрыты полицией, пройти к месту проведения акции можно только по улице Е. Люди идут с американскими флагами и транспарантами в поддержку Трампа. Они скандируют "Еще четыре года" и "США". В толпе были замечены совсем разные люди: некоторые в монашеских одеждах, другие в кожаных штанах и куртках, чернокожие, азиаты. "Все любят Трампа, просто не все еще понимают это", - заявляют со сцены, установленной в центре площади.
Другой выступающий обещал, что президент проедет мимо в 15.00 (23.00 мск).
В 10.45 (18.45 мск) президентский пул Трампа сообщил, что он прибыл в гольф-клуб.
Между тем акция от Freedom Plaza растянулась далеко по Пенсильвания-авеню, улицы, ведущей к Капитолию
- зданию, где сосредоточена законодательная власть США
. Участники идут к Верховному суду, чтобы требовать справедливых выборов.