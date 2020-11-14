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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/tramp-1584653799.html
В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа
В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:39
2020-11-14T23:56
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.Место сбора участников расположено недалеко от Белого дома, так что прилегающие кварталы перекрыты полицией. Манифестанты прибывают на место небольшими группами.На пересечении улиц 16 и Н - напротив резиденции президента - сторонников Трампа встречают его противники, уступающие в численности. Они кричат "проиграл" и "убирайся". Со своей стороны несколько участников акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что пришли требовать остановить кражу голосов - они уверены, что в этом случае Трамп победит на выборах.Поблизости от акции соревнуются и в коммерции: одни продают символику демократического кандидата Джо Байдена, который объявил себя победителем выборов, другие - кепки "сделаем америку снова великой".Протрамповские активисты при этом не так привержены идее ношения масок на улицах, чем их оппоненты-демократы. Так что среди них в толпе можно заметить много людей без средств индивидуальной защиты.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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джо байден, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа

19:39 14.11.2020 (обновлено: 23:56 14.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.
Место сбора участников расположено недалеко от Белого дома, так что прилегающие кварталы перекрыты полицией. Манифестанты прибывают на место небольшими группами.
На пересечении улиц 16 и Н - напротив резиденции президента - сторонников Трампа встречают его противники, уступающие в численности. Они кричат "проиграл" и "убирайся". Со своей стороны несколько участников акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что пришли требовать остановить кражу голосов - они уверены, что в этом случае Трамп победит на выборах.
Поблизости от акции соревнуются и в коммерции: одни продают символику демократического кандидата Джо Байдена, который объявил себя победителем выборов, другие - кепки "сделаем америку снова великой".
Протрамповские активисты при этом не так привержены идее ношения масок на улицах, чем их оппоненты-демократы. Так что среди них в толпе можно заметить много людей без средств индивидуальной защиты.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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