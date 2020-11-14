https://ria.ru/20201114/tramp-1584653799.html

В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа

В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:39

2020-11-14T19:39

2020-11-14T23:56

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.Место сбора участников расположено недалеко от Белого дома, так что прилегающие кварталы перекрыты полицией. Манифестанты прибывают на место небольшими группами.На пересечении улиц 16 и Н - напротив резиденции президента - сторонников Трампа встречают его противники, уступающие в численности. Они кричат "проиграл" и "убирайся". Со своей стороны несколько участников акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что пришли требовать остановить кражу голосов - они уверены, что в этом случае Трамп победит на выборах.Поблизости от акции соревнуются и в коммерции: одни продают символику демократического кандидата Джо Байдена, который объявил себя победителем выборов, другие - кепки "сделаем америку снова великой".Протрамповские активисты при этом не так привержены идее ношения масок на улицах, чем их оппоненты-демократы. Так что среди них в толпе можно заметить много людей без средств индивидуальной защиты.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире