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В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа
В Вашингтоне началась акция в поддержку Трампа
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:39
2020-11-14T19:39
2020-11-14T23:56
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.Место сбора участников расположено недалеко от Белого дома, так что прилегающие кварталы перекрыты полицией. Манифестанты прибывают на место небольшими группами.На пересечении улиц 16 и Н - напротив резиденции президента - сторонников Трампа встречают его противники, уступающие в численности. Они кричат "проиграл" и "убирайся". Со своей стороны несколько участников акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что пришли требовать остановить кражу голосов - они уверены, что в этом случае Трамп победит на выборах.Поблизости от акции соревнуются и в коммерции: одни продают символику демократического кандидата Джо Байдена, который объявил себя победителем выборов, другие - кепки "сделаем америку снова великой".Протрамповские активисты при этом не так привержены идее ношения масок на улицах, чем их оппоненты-демократы. Так что среди них в толпе можно заметить много людей без средств индивидуальной защиты.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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РИА Новости
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джо байден, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа
собираются на Freedom Plaza в Вашингтоне, где начнётся массовая акция в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.
Место сбора участников расположено недалеко от Белого дома, так что прилегающие кварталы перекрыты полицией. Манифестанты прибывают на место небольшими группами.
На пересечении улиц 16 и Н - напротив резиденции президента - сторонников Трампа встречают его противники, уступающие в численности. Они кричат "проиграл" и "убирайся". Со своей стороны несколько участников акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что пришли требовать остановить кражу голосов - они уверены, что в этом случае Трамп победит на выборах.
Поблизости от акции соревнуются и в коммерции: одни продают символику демократического кандидата Джо Байдена
, который объявил себя победителем выборов, другие - кепки "сделаем америку снова великой".
Протрамповские активисты при этом не так привержены идее ношения масок на улицах, чем их оппоненты-демократы. Так что среди них в толпе можно заметить много людей без средств индивидуальной защиты.
Выборы президента США
прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.