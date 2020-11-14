https://ria.ru/20201114/tigr-1584615244.html

Полосатый рейс. Италия поможет сохранить амурских тигров

Полосатый рейс. Италия поможет сохранить амурских тигров

Научные сотрудники итальянского парка Natura Viva ("Живая природа"), где в июне появились на свет трое амурских тигрят, надеются, что эти редкие животные... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:24

2020-11-14T13:24

2020-11-14T15:04

центр "амурский тигр"

индийский океан

русское географическое общество

владимир путин

европа

италия

общество

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РИМ, 14 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Научные сотрудники итальянского парка Natura Viva ("Живая природа"), где в июне появились на свет трое амурских тигрят, надеются, что эти редкие животные позднее окажутся в родной тайге на Дальнем Востоке России, рассказал РИА Новости директор знаменитого биопарка Чезаре Авезани Дзаборра."Natura Viva относится к новому поколению современных природных парков, занимающихся работой по противодействию стремительному исчезновению многих видов диких животных. Вместе с коллегами примерно из 400 таких учреждений, в число которых входит и Московский зоопарк, мы участвуем в Европейской программе по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP). Одна из ее главных целей - сохранить индивидуальные генотипы животных, поскольку перед исчезновением некоторые виды практически полностью утрачивают генетическое разнообразие. В рамках этой программы нам удается координировать размножение диких животных в различных центрах Европы", - рассказал итальянский зоолог.Полосатая троицаИменно благодаря сотрудничеству в рамках ЕЕР по сохранению амурского тигра, специалисты парка Natura Viva получили в свое распоряжение двух животных этого подвида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России."Около трех лет назад к нам из Цюриха прибыла тигрица Лува. Сейчас ей девять лет, весит она около 150 килограммов. А в ноябре прошлого года из зоопарка Таллина к нам доставили четырехлетнего красавца по кличке Боцман весом 270 килограммов. Надо сказать, животные сразу же понравились друг другу, и вскоре самка забеременела. Роды прошли замечательно, 3 июня у нас появились на свет трое тигрят, которым мы решили дать русские имена – Зов, Край и Алина. Отец этой троицы скоро отправится домой в Эстонию, а Лува останется в Италии до того момента, когда отношения между мамой и малышами прекратятся. Скорее всего, это произойдет в апреле будущего года", - сказал Авезани Дзаборра.Научный руководитель парка подчеркнул, что тигрица самостоятельно выкормила малышей, что точно соответствует строгому международному протоколу."Если бы самка не смогла сама выкормить детенышей, мы не могли бы кормить их из бутылочки. Дело не в жестокости правил. Просто в случае выкармливания человеком, тигрят впоследствии нельзя будет выпустить в среду естественного обитания. А в нашем случае они выкормлены родной матерью и являются дикими животными, у которых были минимальные контакты с людьми. Сотрудники парка пользуются такими приемами, при которых получение пищи животными никак не связано с появлением человека", - отметил собеседник РИА Новости.Авезани Дзаборра рассматривает полученный результат как большой успех всего коллектива парка. По его словам, как минимум за последние 15 лет в Италии никому не удавалось добиться появления приплода у амурских тигров при строгом соблюдении всех действующих протоколов ЕЕР. Благодаря этому, тигрята теперь имеют возможность возвратиться в естественную среду обитания. Директор напомнил, что решать судьбу малышей будет руководство ЕЕР, которое поддерживает контакты с центром "Амурский тигр", созданным Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина."Зов, Край и Алина не принадлежат парку Natura Viva, но всем нам очень полюбилась эта полосатая троица. Конечно, нам хотелось бы, чтобы тигрята оказались в лесах России, где они смогли бы принять участие в вашем проекте по сохранению и увеличению популяции амурского тигра при одновременном расширении его ареала. Данная задача остается актуальной, потому что популяция этого редкого хищника в России по-прежнему составляет лишь около 600 особей", - заметил он.Миссия выполнимаВ прошлом году парк Natura Viva в городе Буссоленго близ озера Гарда на севере Италии отметил свое 50-летие. Он открылся в июне 1969 года и изначально был задуман как место для спасения экзотических животных, от которых отказались их хозяева."Одним из первых обитателей парка стал бегемот Пиппо, который достался нам от одного из цирков. Он прожил у нас ровно 40 лет и стал подлинным любимцем детей: за эти годы около 5 миллионов ребят познакомились с этим симпатичным гиппопотамом, который, по сути дела, превратился в домашнее животное. Сейчас в парке установлена бронзовая статуя Пиппо в натуральную величину", - продолжил рассказ собеседник агентства.Все в Буссоленго развивалось бы по модели традиционного зоопарка, если бы в 1991 году Авезани Дзаборра не отправился на остров Джерси, где знаменитый английский натуралист и писатель Джеральд Даррелл основал частный биопарк, на базе которого был создан Фонд сохранения диких животных."Мне тогда было всего 25 лет. Я только что окончил университет по специальности "биология сохранения живой природы" и сразу же отправился к Дарреллу. Для меня он был живой легендой, я прочитал все его книги и посмотрел все документальные фильмы. В то время я был единственным итальянцем на Джерси, и Джеральд отнесся ко мне с явной симпатией. Однажды, глядя мне прямо в глаза, он сказал: "Тебе предстоит выполнить серьезную миссию". Так встреча с ним полностью изменила мою судьбу", - признался Авезани Дзаборра.Директор парка Natura Viva напомнил, что Даррелл намного опередил свое время и еще в 1960-е годы понял, что для спасения исчезающих видов животных их нужно разводить в зоопарках, а затем расселять в местах естественного обитания."Теперь эта поистине революционная идея Джеральда является общепринятой научной концепцией. Но именно благодаря его дальновидности мы смогли сохранить многие виды диких животных, которые были обречены на вымирание", - подчеркнул ученый.Встреча с Дарреллом подвигла Авезани Дзаборра реорганизовать парк в Буссоленго на основе модели английского натуралиста, который рассматривал современный зоопарк в качестве своеобразного Ноева ковчега, созданного для спасения различных видов животных.Сильвер в подарок"В 1992 году Джеральд подарил мне четырехлетнего лемура вари по кличке Сильвер, которого он привез из своей последней экспедиции на Мадагаскар. На меня это произвело огромное впечатление. Дело в том, что все лемуровые являются эндемиками, то есть они водятся исключительно на этом острове в Индийском океане. В природе наблюдать их довольно трудно. Они обитают на крупных деревьях на высоте около 25 метров в дождевых лесах на востоке Мадагаскара и очень редко спускаются на землю. Жители острова фактически считают их священными животными, поскольку полагают, что они являются реинкарнацией мертвых людей. Тем не менее, лемурам давно грозит полное исчезновение, прежде всего, в результате активной вырубки дождевых лесов, 70% которых сейчас уже уничтожены", - отметил он.Миссия, которую Даррелл предложил выполнить молодому итальянцу в 1992 году, заключалось в том, чтобы наладить в парке Natura Viva работу по размножению лемуров вари на основе международного обмена в целях сохранения генетического разнообразия этого исчезающего вида. Сильвер прожил в биопарке 28 лет. За эти годы у него родился 81 детеныш, и таким образом этот зверек заложил основу для четырех новых поколений лемуров."Сильвер умер две недели назад. Ему было 32 года, и он был самым старым лемуром вари в Европе. На одной из последних фотографий он как будто прощается с нами, поднимая вверх левую лапку. Без сомнения, он был всеобщим любимцем благодаря доброму нраву и эмпатии, свойственной для большинства приматов. Учитывая заслуги Сильвера в деле сохранения этого редкого вида, мы создали специальный биобанк, в котором будут храниться ткани и ДНК этого замечательного животного. Теперь, после его смерти, я с полным правом могу сказать, что миссия, о которой Даррелл говорил мне, даря этого лемура, выполнена", - подытожил директор парка Natura Viva.

https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html

https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html

https://ria.ru/20200925/tigr-1577740047.html

https://ria.ru/20200325/1568851359.html

https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html

https://ria.ru/20201006/tigr-1578379468.html

индийский океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Амурские тигрята со своей мамой в парке Natura Viva Научные сотрудники итальянского парка Natura Viva ("Живая природа"), где в июне появились на свет трое амурских тигрят, надеются, что эти редкие животные позднее окажутся в родной тайге на Дальнем Востоке России. 2020-11-14T13:24 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр", индийский океан, русское географическое общество, владимир путин, европа, италия, общество