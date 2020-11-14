https://ria.ru/20201114/syn-1584581366.html

Мать 27 лет не знала о смерти сына из-за ошибки чиновников

Мать 27 лет не знала о смерти сына из-за ошибки чиновников

Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T05:59

2020-11-14T05:59

2020-11-14T06:19

гранада (город, испания)

испания

происшествия

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого они узнали лишь спустя 27 лет из-за бюрократической ошибки, пишет Daily Mail.Как отмечается в материале, 24-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии около города Гранада 8 декабря 1990 года. Спустя шесть дней его семья, не знавшая о происшествии, заявила об его исчезновении. Но из-за бюрократической ошибки им сообщили о его смерти лишь 12 июня 2017 года.Как сообщает издание, официальные лица объяснили такое опоздание отсутствием координации между полицейскими базами данных, которые содержат информацию о пропавших без вести людях и неопознанных телах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575419628.html

гранада (город, испания)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранада (город, испания), испания, происшествия, в мире