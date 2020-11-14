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Мать 27 лет не знала о смерти сына из-за ошибки чиновников
Мать 27 лет не знала о смерти сына из-за ошибки чиновников
Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:59
2020-11-14T06:19
гранада (город, испания)
испания
происшествия
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого они узнали лишь спустя 27 лет из-за бюрократической ошибки, пишет Daily Mail.Как отмечается в материале, 24-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии около города Гранада 8 декабря 1990 года. Спустя шесть дней его семья, не знавшая о происшествии, заявила об его исчезновении. Но из-за бюрократической ошибки им сообщили о его смерти лишь 12 июня 2017 года.Как сообщает издание, официальные лица объяснили такое опоздание отсутствием координации между полицейскими базами данных, которые содержат информацию о пропавших без вести людях и неопознанных телах.
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гранада (город, испания), испания, происшествия, в мире

Мать 27 лет не знала о смерти сына из-за ошибки чиновников

05:59 14.11.2020 (обновлено: 06:19 14.11.2020)
 
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого они узнали лишь спустя 27 лет из-за бюрократической ошибки, пишет Daily Mail.
Как отмечается в материале, 24-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии около города Гранада 8 декабря 1990 года. Спустя шесть дней его семья, не знавшая о происшествии, заявила об его исчезновении. Но из-за бюрократической ошибки им сообщили о его смерти лишь 12 июня 2017 года.
Как сообщает издание, официальные лица объяснили такое опоздание отсутствием координации между полицейскими базами данных, которые содержат информацию о пропавших без вести людях и неопознанных телах.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
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