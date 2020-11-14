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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/svyaz-1584645255.html
В Карабахе пообещали оперативно восстановить телефонную связь
В Карабахе пообещали оперативно восстановить телефонную связь
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики пообещала оперативно восстановить телефонную и интернет-связь, нарушенную в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:14
2020-11-14T18:14
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики пообещала оперативно восстановить телефонную и интернет-связь, нарушенную в Карабахе в результате боевых действий."Во время войны противник наносил также удары по инфраструктуре связи в Арцахе (самоназвание Карабаха). В Степанакерте и других регионах уже ведутся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время телефонная и интернет-связь будет восстановлена", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Там же отмечается, что проводятся работы и по восстановлению системы жизнеобеспечения, водоснабжения, подачи газа.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе пообещали оперативно восстановить телефонную связь

18:14 14.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нарсесян / Перейти в фотобанкМужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте
Мужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Арам Нарсесян
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики пообещала оперативно восстановить телефонную и интернет-связь, нарушенную в Карабахе в результате боевых действий.
"Во время войны противник наносил также удары по инфраструктуре связи в Арцахе (самоназвание Карабаха). В Степанакерте и других регионах уже ведутся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время телефонная и интернет-связь будет восстановлена", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
Там же отмечается, что проводятся работы и по восстановлению системы жизнеобеспечения, водоснабжения, подачи газа.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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