https://ria.ru/20201114/sneg-1584593810.html

Синоптики рассказали, когда в Москве ляжет снег

Синоптики рассказали, когда в Москве ляжет снег

Снежный покров может начать формироваться в Москве примерно с 23 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:16

2020-11-14T10:16

2020-11-14T11:46

погода

москва

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Снежный покров может начать формироваться в Москве примерно с 23 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.Он добавил, что снежный покров, который образуется 22-23 ноября, будет пока не более 1-2 сантиметров."По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова - это 28 ноября, 4 сантиметра", - сказал Тишковец.Ранее синоптик сообщил, что на следующей неделе в Москве начнётся "метеорологическая зима " с ночными морозами и дневной температурой до минус трех градусов.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

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погода, москва, общество