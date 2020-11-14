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Синоптики рассказали, когда в Москве ляжет снег
Синоптики рассказали, когда в Москве ляжет снег
Снежный покров может начать формироваться в Москве примерно с 23 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:16
2020-11-14T10:16
2020-11-14T11:46
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Снежный покров может начать формироваться в Москве примерно с 23 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.Он добавил, что снежный покров, который образуется 22-23 ноября, будет пока не более 1-2 сантиметров."По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова - это 28 ноября, 4 сантиметра", - сказал Тишковец.Ранее синоптик сообщил, что на следующей неделе в Москве начнётся "метеорологическая зима " с ночными морозами и дневной температурой до минус трех градусов.
https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html
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погода, москва, общество
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Снежный покров может начать формироваться в Москве примерно с 23 ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Снежный покров может начать формироваться с последующей недели ... то есть с понедельника, 23 ноября", - сказал Тишковец, добавив, что это предварительные данные.
По его словам, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.
Он добавил, что снежный покров, который образуется 22-23 ноября, будет пока не более 1-2 сантиметров.
"По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова - это 28 ноября, 4 сантиметра", - сказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил, что на следующей неделе в Москве начнётся "метеорологическая зима " с ночными морозами и дневной температурой до минус трех градусов.