https://ria.ru/20201114/smekalka-1584631530.html

Мясников рассказал, как получил диплом в США благодаря русской смекалке

Мясников рассказал, как получил диплом в США благодаря русской смекалке

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как русская смекалка помогла ему получить диплом врача в США. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:29

2020-11-14T15:29

2020-11-14T17:26

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

сша

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как русская смекалка помогла ему получить диплом врача в США.По словам медика, в одном из госпиталей ему назначили собеседование, на которое пригласили еще 11 человек. Процесс продолжался довольно долго, и ему захотелось в туалет, но дверь там была на кодовом замке.Он обратился к секретарю, но та ответила, что туалетом могут пользоваться только сотрудники больницы. Тогда Мясников решил подождать и подсмотреть код, который вводил один из врачей. После этого пришла его очередь проходить собеседование, и проводивший его врач был не очень доволен результатами Мясникова."Английский у вас не очень, балл не очень большой, почему я должен вас взять?" — поинтересовался он.Мясников ответил, что учил язык в рекордно короткие сроки."Ну и потом, вам кто нужен — человек, который может теоретизировать, или парень, который соображает? Вот спросите у всех нас код доступа в мужской туалет. Никто не назовет, а я скажу: 5689", — добавил он.По словам Мясникова, врач засмеялся и взял его вне конкурса, что позволило россиянину окончить интернатуру.

https://ria.ru/20201025/myasnikov-1581425507.html

https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html

россия

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, сша, общество