https://ria.ru/20201114/sluzhba-1584617123.html

Правительство одобрило изменения в закон о службе в УИС

Правительство одобрило изменения в закон о службе в УИС

Правительство России одобрило проект об изменениях в законах "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ" и "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:37

2020-11-14T13:37

2020-11-14T13:37

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об изменениях в законах "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ" и "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", сообщается на официальном сайте кабмина.Добавляется, что принятие закона позволит сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе РФ высококвалифицированный личный состав, способный выполнять возложенные на систему задачи, а также устранить дефицит высокопрофессиональных кадров.Кроме того, правительство одобрило и внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статью 321 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".Отмечается, что его цель - обеспечить жителям малочисленных населённых пунктов возможность смотреть 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

https://ria.ru/20181217/1548134269.html

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россия, госдума рф, общество