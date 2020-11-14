Правительство одобрило изменения в закон о службе в УИС
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект об изменениях в законах "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ" и "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", сообщается на официальном сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 91 Федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принятие закона позволит сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе РФ высококвалифицированный личный состав, способный выполнять возложенные на систему задачи, а также устранить дефицит высокопрофессиональных кадров.
Кроме того, правительство одобрило и внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статью 321 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".
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Отмечается, что его цель - обеспечить жителям малочисленных населённых пунктов возможность смотреть 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.
"Одобрить проект федерального закона ... доработав его в части финансирования по решению правительства РФ расходов, связанных с осуществлением эфирного цифрового наземного вещания в малочисленных населённых пунктах телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ", - говорится в сообщении.