https://ria.ru/20201114/sluzhba-1584615818.html

Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе

Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе

Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:27

2020-11-14T13:27

2020-11-14T17:14

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России" по вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Добавляется, что законопроект позволит закрепить положения, обеспечивающие контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья и снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне"."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Отмечается, что этим законопроектом предполагается установить полномочия президента России по назначению граждан России, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и по освобождению от этих должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных госорганах, деятельностью которых он руководит.

https://ria.ru/20200925/sluzhba-1577776497.html

https://rsport.ria.ru/20201006/kozhemyako-1578420691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество