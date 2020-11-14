Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/sluzhba-1584615818.html
Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе
Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе
Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:27
2020-11-14T17:14
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151711/57/1517115716_0:272:3019:1970_1400x0_80_0_0_1706c95bd2dae46f1e7d25c579910a16.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России" по вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Добавляется, что законопроект позволит закрепить положения, обеспечивающие контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья и снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне"."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Отмечается, что этим законопроектом предполагается установить полномочия президента России по назначению граждан России, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и по освобождению от этих должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных госорганах, деятельностью которых он руководит.
https://ria.ru/20200925/sluzhba-1577776497.html
https://rsport.ria.ru/20201006/kozhemyako-1578420691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151711/57/1517115716_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_6253c18473dc10ffe0cab92d63d3e440.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе

13:27 14.11.2020 (обновлено: 17:14 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием призывников в Балтийский флот ВМФ России
Прием призывников в Балтийский флот ВМФ России - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России" по вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Призывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:43
В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы
Добавляется, что законопроект позволит закрепить положения, обеспечивающие контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья и снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне".
Олег Кожемяко в администрации Приморья - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 13:27
Кожемяко: 51% молодых людей имеют физподготовку для службы в армии
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этим законопроектом предполагается установить полномочия президента России по назначению граждан России, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и по освобождению от этих должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных госорганах, деятельностью которых он руководит.
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния