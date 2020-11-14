https://ria.ru/20201114/sluzhba-1584615818.html
Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе
Правительство одобрило изменения в законах о воинской службе
Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:27
2020-11-14T13:27
2020-11-14T17:14
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151711/57/1517115716_0:272:3019:1970_1400x0_80_0_0_1706c95bd2dae46f1e7d25c579910a16.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России" по вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Добавляется, что законопроект позволит закрепить положения, обеспечивающие контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья и снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне"."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.Отмечается, что этим законопроектом предполагается установить полномочия президента России по назначению граждан России, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и по освобождению от этих должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных госорганах, деятельностью которых он руководит.
https://ria.ru/20200925/sluzhba-1577776497.html
https://rsport.ria.ru/20201006/kozhemyako-1578420691.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151711/57/1517115716_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_6253c18473dc10ffe0cab92d63d3e440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило изменения в законах о воинской службе и об охране здоровья граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России" по вопросам организации военно-врачебной экспертизы граждан при постановке на воинский учет и призыве на военную службу и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Добавляется, что законопроект позволит закрепить положения, обеспечивающие контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья и снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне".
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этим законопроектом предполагается установить полномочия президента России по назначению граждан России, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и по освобождению от этих должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных госорганах, деятельностью которых он руководит.